"E bine sa joci in finala doar daca o castigi!" Ce a spus Ouzounidis dupa remiza din Cupa Romaniei. "Sunt pregatit pentru sezonul urmator"

Universitatea Craiova s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa ce a trecut cu scorul general de 5-2 de Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

La finalul returului disputat pe noua arena de la Tg. Jiu, antrenorul craiovenilor a vorbit despre prestatia jucatorilor sai si despre ce inseamna calificarea in finala.

Marinos Ouzounidis a declarat ca lupta pentru titlu este incheiata, dar ca el a invatat cate ceva din greselile facute de echipa sa in meciurile din playoff, fiind pregatit pentru urmatorul sezon.

"Dupa rezultatul din meciul tur era clar ca ne vom califica in finala. De aceea am folosit jucatori care nu prind multe minute in campionat, pentru a-i odihni pe ceilalti fiindca ne asteapta meciuri grele.

Unii m-au satisfacut, altii nu atat de mult, dar sunt multumit per total. Le-am facut rivalilor doua cadouri frumoase, golurile, am inscris si noi si suntem fericiti ca vom juca in finala, dar finala e importanta doar daca castigam trofeul. Am jucat multe finale de-a lungul carierei si stiu ca e bine sa le joci doar daca le castigi.

Vom incerca sa gasim solutii pentru a-l inlocui pe Bancu, stiu ca avem probleme pe postul lui, sper ca baietii care vor intra pe teren vor da ce au mai bun si vom fi buni pentru echipa. Nu suntem intr-o perioada buna, nu doar din cauza rezultatelor, ci si a unor accidentari. Trebuie sa jucam pentru noi si sa ne pregatim de finala.

Nu e posibil sa mai luam titlul, am gresit. Suntem aici din cauza greselilor noastre. Dar eu stiu ce nu am facut bine si mi-am pregatit strategia pentru sezonul viitor. Acum jucam doar pentru noi in campionat", a declarat Ouzounidis la finalul partidei.