Atmosferă spectaculoasă înainte de „U” Cluj - Universitatea Craiova
Înaintea duelului decisiv pentru trofeu, fanii ambelor echipe au făcut o atmosferă demnă de o finală pe străzile din Sibiu.
Suporterii Universităților Cluj și Craiova au creat un adevărat spectacol, așa cum se poate vedea în imaginile surprinse de reporterul Sport.ro și Pro TV prezent la fața locului.
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a fost alături de suporterii echipei sale în gara din Sibiu.
Echipele de start
- „U” Cluj (4-3-3): Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Drammeh, Bic, Nistor - Macalou, Lukic, El Sawy
- Rezerve: Lefter, Codrea, Trică, Capradossi, O. Mendy, Stanojev, Postolachi, G. Simion
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Băsceanu, Etim, Baiaram
- Rezerve: Goncalves, F. Ștefan, A. Crețu, Anzor, Al Hamlawi, M. Rădulescu, Mogoș, Teles, D. Matei
- Antrenor: Filipe Coelho