Dinamo a câștigat Cupa României!

Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat duminică, la Timişoara, al 10-lea trofeu Cupa României din palmares, după finala Turneului Final Four cu SCM Poli Timişoara, scor 29-27 (15-14). Medalia de bronz a revenit echipei Minaur Baia Mare, scrie news.ro.

Principalii marcatori ai finalei au fost Langaro 6 goluri, Vujovic 5, Stanciuc 5, pentru Dinamo, respectiv Manojlovic 6, Sadoveac 4, pentru gazde.

Medalia de bronz a revenit, tot duminică, echipei Minaur Baia Mare, scor 32-28 cu Steaua Bucureşti.

În semifinale, Dinamo a dispus de Minaur, cu 36-27, iar SCM Poli Timişoara a învins Steaua Bucureşti, cu 33-22.