Pe locul cinci în Superligă, Dinamo și-a luat gândul de la titlu și se concentrează pe Cupa României, un obiectiv care le-ar asigura ”câinilor” un loc în preliminariile Europa League. Pentru acest final de sezon, conducerea ar vrea o calificare în cupele europene pentru prima oară după nouă ani.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, spune că acesta va fi ”meciul sezonului” pentru cei de la Dinamo. ”Câinii” au câștigat ultima oară trofeul Cupei României în sezonul 2011-2012, după o finală cu Rapid, încheiată cu scorul de 1-0.

Andrei Nicolescu: ”E meciul sezonului pentru noi”

În ultimul act al competiției așteaptă Universitatea Cluj, care a trecut de FC Argeș (1-1, 5-4 d.p.) și este în cursă pentru un sezon istoric, în care poate reuși eventul.

„E cel mai bun scenariu pentru meciul cu Craiova. Urmează meciul sezonului. Dinamo, cu oricine ar juca în finală, nu pierde. E meciul sezonului, are o încărcătură aparte. E foarte important ca jucătorii să gestioneze momentul.

Este un moment determinant. Suntem pregătiți să câștigăm finala. O semifinală are o zonă de risc. Victoria cu U Cluj a venit bine pentru moral. Suntem acolo și în campionat, ne batem pentru locul 3. E meciul sezonului joi. Dacă câștigăm joi cu Craiova, câștigăm și cu Rapid în campionat”, a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.ro.

Ultimul act al competiției se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri, a mai găzduit de două ori ultimul act al competiției: