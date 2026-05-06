Răducanu şi-a petrecut ultimele zile antrenându-se la Foro Italico, disputând seturi de pregătire cu alte jucătoare. Ea urma să joace direct în turul doi, împotriva Solanei Sierra sau a unei jucătoare din calificări.

Emma Răducanu, optimistă înaintea retragerii

Marţi seara, Răducanu şi-a îndeplinit îndatoririle media obligatorii dinaintea turneului, vorbind despre progresele sale după o perioadă dificilă. "La începutul ultimelor două luni, a fost destul de greu", a spus ea, după care a continuat: "Nu mă simţeam prea bine fizic. Şi cred că această stare se prelungise de ceva vreme. În schimb, în ultimele trei săptămâni, cred că am trecut cu adevărat peste această etapă şi mă simt mult mai bine".

"Şi asta este un lucru cu adevărat pozitiv pentru mine. Mă simt grozav pe teren. Simt că în fiecare zi lucrez pentru a atinge un obiectiv. Pauza m-a ajutat să mă simt foarte motivată la revenire, foarte dornică şi fericită să fiu aici, antrenându-mă şi având sesiuni excelente în fiecare zi", a adăugat Emma Răducanu.

După mai puţin de jumătate de oră, coordonatorul turneului a anunţat la ora 19:00, ora locală, că Răducanu s-a retras. Jucătorii prezenţi la turneele din circuitele WTA şi ATP sunt obligaţi să desfăşoare cel puţin o activitate după retragere, care include o conferinţă de presă, pentru a evita o amendă. Dacă nu ar fi vorbit cu presa, Răducanu ar fi primit o amendă de 15.000 de dolari (11.000 de lire sterline) pentru nerespectarea regulilor de retragere de la faţa locului.

Nu este neobişnuit ca jucătorii să se retragă din turnee la o zi sau două după ce şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de presă. Cu toate acestea, în situaţia lui Răducanu, majoritatea jucătorilor s-ar fi retras mai întâi, înainte de a explica retragerea în cadrul conferinţei de presă.

Două luni de absență pentru Emma Răducanu

Retragerea Emmei Răducanu înseamnă că absenţa ei din circuitul competiţional se va prelungi la peste două luni. Numărul 1 britanic a început să se confrunte cu o infecţie virală pe parcursul turneelor din Orientul Mijlociu din februarie, dar simptomele nu s-au atenuat până la începutul lunii martie.

După o evoluţie slabă în acea lună la Indian Wells, unde a fost învinsă cu 6-1, 6-1 de Amanda Anisimova în turul trei, ea a decis să ia o pauză mai lungă.

Acesta a fost un alt an dificil pentru Răducanu, care a început sezonul cu o accidentare la picior înainte de a se îmbolnăvi. Părea că a trecut de momentul cel mai greu în ultimele săptămâni, reunindu-se pentru scurt timp cu fostul ei antrenor, Andrew Richardson, pentru a-şi îmbunătăţi condiţia fizică de joc la academia Ferrer din Benidorm. Întrebată dacă aceste provocări au fost epuizante din punct de vedere mental, Răducanu a răspuns cu optimism.

"Posibil", a spus ea, după care a continuat: "Când ai probleme, lucrezi la ele în fiecare zi, este ceva ce ai în cap, dar acum, din punct de vedere fizic, în ceea ce priveşte accidentările, mă simt foarte bine. Nu am nimic care să mă deranjeze şi reuşesc să am zile bune şi simt că abordez fiecare zi cu un scop bine definit. Am multă energie şi motivaţie în mine".

