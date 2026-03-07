Decizia fotbalistului în vârstă de 23 de ani de a o părăsi pe gruparea din Bănie a atras imediat reacții în lumea fotbalului românesc. Cunoscutul agent de jucători a explicat că prima ligă nord-americană (MLS) reprezintă varianta ideală pentru Ștefan Baiaram, punând accent pe stabilitatea economică oferită de cluburile de peste Ocean. În același campionat evoluează în prezent și atacantul Louis Munteanu, legitimat la DC United.

Comparație cu patronul FCSB

Ioan Becali a detaliat avantajele unui transfer în Statele Unite, folosindu-se de o paralelă interesantă.

„Cred că în America. Probabil în America. America e un loc unde joci cum joci, iei banul, frumos, elegant. E liniște. După care, după un an sau doi fără succese, te întorci. Americanii dau banii. Americanii fac ca Gigi. Ai venit, n-ai jucat, ai luat banii, ai plecat”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Baiaram a avut o stagiune solidă până în acest moment sub comanda antrenorului Filipe Coelho. Jucătorul, care se află sub contract cu oltenii până în vara anului 2028, a strâns 38 de prezențe în toate competițiile oficiale, reușind să își treacă în cont 12 goluri și patru pase decisive.