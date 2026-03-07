Antrenorul lui Al Nassr, Jorge Jesus, a anunțat în cursul zilei de vineri faptul că ”accidentarea lui Cristiano Ronaldo este mai gravă decât s-a anticipat”, motiv pentru care superstarul portughez, câștigător a cinci Baloane de Aur, va rata partida cu Neom.

Participarea la Cupa Mondială, în pericol pentru Cristiano Ronaldo

De altfel, Cristiano Ronaldo a zburat spre Madrid, unde se află și partenera sa, Georgina Rodriguez, pentru a se recupera după accidentare.

”Cristiano va călători în Spania pentru a primi tratament din partea unui terapeut personal, așa cum fac și alți jucători. Sperăm că se va întoarce curând și că poate ajuta echipa”, a adăugat Jesus.

Rămâne de văzut câte meciuri va rata Cristiano Ronaldo, însă Mundo Deportivo a scris că prezența portughezului la Cupa Mondială ar putea fi pusă în pericol, având în vedere că accidentarea la tendoane nu este una ușoară, iar vârsta la care a ajuns portughezul, 41 de ani, nu ajută.

”Cristiano Ronaldo a fost diagnosticat cu o leziune la tendoane în timpul meciului contra Al-Fayha.

El a început deja programul de recuperare și va fi evaluat zilnic pentru a se vedea evoluția accidentării”, se arată în comunicatul emis de Al Nassr cu privire la accidentarea suferită de portughez.

Având în vedere că nu se cunoaște încă gravitatea accidentării lui Cristiano Ronaldo, jurnaliștii spanioli nu exclud posibilitatea ca portughezul să nu se refacă la timp pentru Mondial.

”Rămâne de văzut în ce măsură participarea lui Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial ar putea fi pusă în pericol. Timpul de recuperare pentru o accidentare la tendoane depinde de gravitatea ei. O leziune de gradul 1, considerată o întindere ușoară, presupune o absență de până la trei săptămâni.

O leziune de gradul 2 necesită cel puțin o lună și poate ajunge la două luni departe de teren. În cazul unei leziuni de gradul 3, adică o ruptură completă, recuperarea poate dura până la șase luni.

Campionatul Mondial din 2026, fără îndoială o dată încercuită cu roșu în calendarul lui Cristiano Ronaldo, începe în puțin peste trei luni, astfel că această accidentare este, cel puțin, îngrijorătoare”, au scris spaniolii.