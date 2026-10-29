Alexander Zverev va deveni luni, 2 noiembrie, al 30-lea jucător care ajunge pe locul 1 în clasamentul ATP.

Alexander Zverev, numărul 1 în tenisul masculin

Jucătorul german este sigur că luni va urca în clasament, după ce s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Erste Bank Open de la Viena.

El l-a învins joi pe Tallon Griekspoor în turul al doilea al turneului ATP 500.

”Este uimitor”

”Este ceva foarte special. Să ai sentimentul că eşti în vârful lumii este uimitor”, a declarat Zverev. „Este diferit faţă de a câştiga un turneu sau un titlu, dar este un sentiment atât de special să ştii că numărul 1 va apărea lângă numele tău când vor fi publicate noile clasamente.”

Zverev va deveni al doilea jucător ca vârstă care ajunge pentru prima dată pe locul 1 mondial. La vârsta de 29 de ani şi şase luni, el se va afla în urma doar a lui John Newcombe, care avea 30 de ani când a ajuns în vârful clasamentului în 1974, la un an după crearea clasamentului ATP.

CV-ul neamțului

Zverev a câştigat multe dintre cele mai importante titluri din acest sport, printre care două titluri la Nitto ATP Finals, două titluri de Grand Slam, o medalie de aur olimpică şi şapte trofee ATP Masters 1000.

Acum, la mai bine de patru ani de când a ajuns pentru prima dată pe locul 2 mondial, îşi poate adăuga în palmares şi faptul că a devenit al 30-lea membru al Clubului nr. 1 ATP.

Viitorul nr. 1 îl va depăşi pe Jannik Sinner, care se află în fruntea clasamentului din 13 aprilie. De asemenea, Zverev şi-a asigurat primul loc în clasamentul ATP de sfârşit de an. (news.ro)