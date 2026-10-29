Gazdele au preluat conducere încă din minutul 23, grație unei gafe uriașe a jucătorilor de la FCSB. Dylan Batubinsika le-a dat o mână de ajutor adversarilor.

Reghecampf, triplă schimbare în minutul 63

În încercarea de a salva măcar un punct în acest duel din faza grupelor, antrenorul Laurențiu Reghecampf a trimis trei grei pe teren în minutul 63.

A fost o triplă schimbare pentru FCSB. Au ieșit Dennis Politic, David Popa și Ofri Arad, iar în locul lor au intrat Meriton Korenica, Aymen Boutoutaou și Juri Cisotti.

Aymen Boutoutaou a fost de neoprit în derby-ul cu Rapid, câștigat de FCSB cu 4-1. Intrat la pauză în acel meci, algerianul a înscris două goluri și i-a zăpăcit pe giuleșteni cu driblingurile sale.

Iată ce echipă de start a avut FCSB în meciul de la Bistrița:

M. Popa - Labonne, Batubinsika, M. Popescu, L. Stancu - O. Arad, Gnahore - D. Popa, J. Paulo, Politic - Miculescu

Primul jucător schimbat a fost Gnahore, care nu a apucat să joace nici măcar 45 de minute. El a fost scos de pe teren în minutul 38, fiind înlocuit cu puștiul Alexandru Stoian.