„U” Cluj a scris doar patru cuvinte pe rețelele sociale după calificarea în finala Cupei României

Universitatea Cluj a sărbătorit calificarea în finala Cupei României cu un mesaj scurt, publicat imediat după meci.
„Suntem în finala Cupei!”, au scris clujenii pe rețelele sociale, la scurt timp după victoria dramatică obținută în fața celor de la FC Argeș.
Semifinala de la Mioveni a fost una electrizantă. După 120 de minute încheiate la egalitate, 1-1, „șepcile roșii” s-au impus cu 5-4 la loviturile de departajare și au obținut o calificare istorică în ultimul act.
În finala programată pe 13 mai, la Sibiu, Universitatea Cluj își va afla adversara după duelul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, meci care se joacă joi, 23 aprilie, de la ora 20:30.
Până la finala Cupei, „U” Cluj mai are meciuri tari în play-off
Până atunci, echipa din Ardeal revine la lupta din campionat. Lider în play-off, cu 39 de puncte, „U” Cluj are programat derby-ul cu CFR Cluj, sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. În etapa următoare, FC Argeș și „U” Cluj se vor reîntâlni, de această dată în campionat, pe „Cluj Arena”.