„U” Cluj a scris doar patru cuvinte pe rețelele sociale după calificarea în finala Cupei României

Universitatea Cluj a sărbătorit calificarea în finala Cupei României cu un mesaj scurt, publicat imediat după meci.

„Suntem în finala Cupei!”, au scris clujenii pe rețelele sociale, la scurt timp după victoria dramatică obținută în fața celor de la FC Argeș.

Semifinala de la Mioveni a fost una electrizantă. După 120 de minute încheiate la egalitate, 1-1, „șepcile roșii” s-au impus cu 5-4 la loviturile de departajare și au obținut o calificare istorică în ultimul act.