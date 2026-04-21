La finalul partidei, antrenorul Bogdan Andone a avut un discurs echilibrat, dar a ridicat și semne de întrebare legate de arbitraj.

Nemulțumirea lui Bogdan Andone după FC Argeș - U Cluj: „Nu este regulamentar”

Andone a vorbit și despre fazele controversate de la loviturile de departajare. Tehnicianul consideră că execuția lui Drammeh ar fi trebuit repetată, după modelul primei lovituri.

„În primul rând, vreau să felicit echipa pentru modul în care a luptat și să le mulțumesc suporterilor pentru susținere. Cu puțină șansă, puteam face 2-0. Pe final, U Cluj a pus mai multă presiune. Cred că a fost un moment decisiv acea ratare uriașă a lui Vadim Rață, din 5-6 metri. Dacă marcam acolo, puteam să ne calificăm.

A fost și un moment psihologic la primul penalty: fusese apărat, ne-ar fi dat un avantaj, și ca scor, și ca moral. Ok, s-a repetat, nu comentez decizia arbitrilor. Totuși, cum s-a repetat acel penalty, ar fi trebuit să se repete și la Drammeh, care s-a oprit. Din câte știu, nu este regulamentar.

Robert Moldoveanu este unul dintre executanții noștri, dar nu a putut continua, ceea ce ne-a dat puțin peste cap. Nu ne va putea ajuta o perioadă. Bettaieb ne-a ajutat foarte mult, a avut un sezon senzațional. Se întâmplă, putea rata oricare dintre băieți.

Important este că am avut atitudine, ne-am bătut de la egal la egal cu o echipă foarte bună. Rămâne o dezamăgire, cum a fost și cu CFR Cluj, cu U Cluj în campionat. Se adună o dezamăgire după alta, nu reușim să obținem și noi o victorie. Ca rezultat, nu ca joc, pentru că, din punct de vedere al jocului, cred că ne-am ridicat la nivelul adversarelor.

Vom încerca să terminăm cât mai sus. Chiar îmi pare foarte rău. Dacă eram mai atenți, puteam avea un punct cu U Cluj, cel puțin unul cu CFR. Cu două puncte în plus, cred că eram pe locul 3, acolo, și mai erau cinci meciuri. E și lipsa de experiență”, a spus Bogdan Andone după meci.

Pentru FC Argeș, atenția se mută acum pe play-off-ul Superligii. Urmează un meci împotriva Universității Craiova, luni, 27 aprilie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Piteștenii ocupă ultimul loc în clasament, cu 30 de puncte.