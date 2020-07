Mai serios decat se credea?! Dinamovistii sunt optimisti ca vor juca FINALA Cupei in locul FCSB! Urmeaza un nou scandal monstru?

Folosirea lui Andrei Vlad in turul semifinalei din Cupa Romaniei risca s-o coste pe FCSB calificarea! Cel putin asta sustin dinamovistii.

Daca pe teren s-au impus categoric, cu 4-0 la general, stelistii ar putea suferi din cauza unui articol de regulament in baza caruia n-ar fi avut voie sa joace cu Vlad la turul din Stefan cel Mare, din urma cu doua saptamani. Portarul s-ar fi aflat in stare de suspendare, astfel ca nu putea fi trecut pe foaia de joc fara sa atraga urmari serioase pentru echipa sa, spun dinamovistii. Numai in baza unuia dintre regulamente, ROAF. Pentru ca in baza altuia, adica a celui disciplinar, Vlad era bun de joc. FRF a trimis un punct de vedere catre Gazeta Sporturilor in care a incercat sa clarifice disputa, insa nu i-a convins si pe 'caini'.

Dinamo crede ca situatia e in favoarea ei si va incerca sa vada in ce conditii poate continua litigiul! Se anunta o noua disputa ireala pe regulamente in Romania!

Becali e sigur ca totul se va rezolva rapid in favoarea echipei sale, desi 'cainii' se folosesc de paragraful din ROAF care le da dreptate.

"Da, tata, da, sa conteste. Dar sa citeasca regulamentul de penalitati, disciplinar, la articolul 40, acolo spune ceva de Cupa si de meciurile de departajare. Exceptia n-a fost abrogata. Daca n-a fost abrogata prin ROAF, la revedere. Vali o sa propuna Comitetului Executiv sa ramana intr-un fel, o sa faca asta, sa facem intr-un fel, sa nu ne mai certam. Si Sepsi a jucat asa, se poate aplica regula asta. E vorba de exceptia exceptiei, scrie in regulile de acolo", a spus Becali.

Conform surselor www.sport.ro, patronul FCSB a fost la cabina observatorului de joc de la derby pentru a se interesa in privinta riscului la care este expusa echipa sa.

In returul de pe National Arena, de seara trecuta, FCSB nu i-a avut in lot nici pe Vlad, nici pe Morutan, ambii aflati in aceeasi situatie.

FCSB a castigat meciul de miercuri cu 1-0, dupa golul lui Adi Petre din minutul 2. In tur, ros-albastrii s-au impus cu 3-0.

***

Andrei Vlad a jucat in meciul tur al semifinalelor Cupei Romaniei desi primise cate un cartonas galben in faza optimilor si a sferturilor de finala.

Regulamentul Disciplinar al Federatiei Romane de Fotbal specifica faptul ca avertismentele sunt anulate inainte de faza sferturilor, ceea ce ar insemna ca portarul Vlad avea doar un cartonas galben la ora meciului cu Dinamo, castigat de FCSB cu 3-0.

In schimb, in Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF), anularea cartonaselor galbene se face inainte de faza optimilor de finala, dinamovistii bazandu-se pe acest document.