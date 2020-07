"Sa dea Dumnezeu sa se concentreze bine pentru Cupa!" Croitoru le tine pumnii rivalilor pentru a spera la o calificare in Europa! "Azi am aratat prea mult respect!"

Marius Croitoru a vorbit despre clasamentul din playoff-ul Ligii 1.

Antrenorul lui FC Botosani considera ca elevii sai ar fi putut castiga meciul daca nu ar fi aratat atat de mult respect unei echipe care nu le este superioara.

"La acea participare intr-o cupa europeana pot spera pentru ca mai este varianta ca FCSB sa castige Cupa Romaniei. Sa dea Dumnezeu sa se concentreze bine pentru Cupa.

Am venit astazi aici sa castigam. Din pacate, baietii s-au speriat, au avut prea mare respect fata de FCSB in primele minute si asta s-a vazut pe tabela. Nu cred ca merita respectul pe care l-am aratat unei echipe care nu e mai presus decat FC Botosani.

Se vedere ca suferim din puncte de vedere al prospetimii. De vina este doar situatia, ce s-a intamplat la noi. Nu ma plang, si-asa in vara am pierdut o echipa intreaga, din vara pana in iarna iarasi am pierdut vreo 5 titulari, dar nu am niciun fel de problema. Si acum, daca vrea sa vanda, poate sa vanda orice. Gasim fotbalisti, ii aducem, nu e problema.

Cei care sunt in fruntea clasamentului, isi merita locul pentru ca au acumulat puncte. Daca stam sa ne gandim, CFR a fost la o distanta mult mai mare in campionatul regulat, din pacate cu sistemul de injumatire a punctelor, s-a dat ocazia si celorlalte echipe sa spere la titlu.



Cand esti pe locul 2, 3 e corect (n.r. sa se injumatateasca punctele). Cand esti pe locul 1, nu ti se pare corect pentru ca ti se iau niste puncte si li se da sansa celorlalte echipe sa se apropie", a declarat Croitoru la finalul partidei cu FCSB.