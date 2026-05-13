În teorie, câștigătoarea Cupei României va fi reprezentanta țării noastre în primul tur preliminar din Europa League. Situația se poate schimba, în cazul în care una dintre echipele aflate în finală reușește să câștige și titlul de campioană.

Cu cine va juca câștigătoarea Cupei României în Europa League. Diferențe majore între U Cluj și Craiova

În cazul în care U Cluj va câștiga Cupa României, dar nu și titlul de campioană, echipa lui Cristiano Bergodi va fi cea care va merge în Europa League. Ardelenii vor lua startul încă din primul tur preliminar și au șanse minime să fie capi de serie din cauza coeficientului redus, 5.050.

La ora actuală, potrivit calculelor făcute de Football Meets Data, U Cluj ar putea da peste una dintre următoarele: Ferencvaros (Ungaria), Qarabag (Azerbaidjan), Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), Dinamo Kiev (Ucraina), Hajduk Split (Croația), CSKA Sofia (Bulgaria).

Posibilii adversari se pot modifica până la tragerea la sorți programată pe 16 iunie, în funcție de rezultatele din celelalte campionate europene și/sau finalele de Cupă.

În schimb, Universitatea Craiova, datorită parcursului foarte bun din Conference League în ediția precedentă, are un coeficient ridicat, 10.500, și ar fi cap de serie în primul tur preliminar din Europa League. Din nou, cu condiția ca oltenii să câștige doar Cupa României.

Posibilii adversari ai Craiovei ar fi CSKA Sofia (Bulgaria), MSK Zilina (Slovacia), Vojvodina (Serbia), NK Aluminij (Slovenia), Derry City (Irlanda), Vestri (Islanda).