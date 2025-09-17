Englezul a bifat până acum 10 apariții în toate competițiile la echipa pregătită de Xabi Alonso. În ultima confruntare de marți seraă, 2-1 vs. Marseille în UEFA Champions League, fundașul s-a ”rupt” după cinci minute.



El a fost înlocuit cu Dani Carvajal, iar Real, la o zi după meci, a emis un comunicat prin care a evidențiat starea de sănătate a fundașului pentru care s-au plătit 10 milioane de euro.



”În urma testelor efectuate astăzi de către serviciile medicale ale clubului Real Madrid asupra jucătorului nostru, Trent Alexander-Arnold, s-a stabilit diagnosticul unei leziuni musculare la bicepsul femural al piciorului stâng. Alte actualizări vor urma”, se arată în comunicatul emis de galactici.



Reacția lui Trent Alexander-Arnold după ce s-a ”rupt” la trei luni după transferul la Real Madrid



Trent Alexander-Arnold a scris și un mesaj pe rețelele social media după accidentarea suferită pe ”Santiago Bernabeu” din UEFA Champions League.



”O să revin cât de repede pot! Mai puternic decât înainte! Ne vedem curând, madridistas!”, a punctat Trent Alexander-Arnold într-un Instagram Story.

