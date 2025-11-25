FIFA a emis cu comunicat de presă cu privire la suspendarea lui Cristiano Ronaldo, în urma cartonașului roșu încasat în partida Irlanda - Portugalia 2-0.

Explicația FIFA în cazul Cristiano Ronaldo

Forul prezidat de Gianni Infantino a făcut o excepție pentru CR7. L-a lăsat să execute o etapă din sancțiune în victoria cu Armenia (9-1), iar celelalte două i-au fost înghețate.

Căpitanul Portugaliei se va afla, în următorul an, într-o perioadă de probațiune. Dacă va repeta comportamentul violent din duelul cu Irlanda, cele două etape de suspendare i se vor adăuga automat, pe lângă potențiala sancțiune.

„Comisia de Disciplină FIFA a impus o suspendare de trei etape pentru Cristiano Ronaldo. Prima a fost deja ispășită la meciul Portugalia - Armenia.

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul Disciplinar FIFA, ispășirea celorlaltor două etape a fost suspendată pe o perioadă de probațiune de un an.

Dacă Cristiano Ronaldo comite altă abatere disciplinară de acțiune și gravitate similară pe durata acestei perioade, sancțiunea suspendată va deveni executorie cu efect imediat. Decizia poate fi atacată la Comisia de Apel FIFA", se arată în comunicatul emis de FIFA și citat de The Athletic.

Gestul violent al lui CR7

Joi, 13 noiembrie, Portugalia a pierdut 0-2 cu Irlanda în deplasare în penultima etapă din preliminariile Campionatului Mondial. În minutul 59 al meciului, CR7 a fost eliminat după un gest grosolan.

Cristiano Ronaldo l-a lovit puternic cu cotul în spate pe Dara O'Shea, într-un moment lipsit total de sportivitate. Arbitrul Glenn Nyberg a oprit jocul și a acordat fault în atac.



CR7 a fost inițial avertizat cu cartonașul galben, dar „centralul” a fost chemat la VAR să revadă faza, iar în cele din urmă starul portughez, care joacă acum în Arabia Saudită la Al Nassr, a fost trimis la vestiare.



Cristiano Ronaldo are 226 de convocări la prima reprezentativă a Portugaliei, pentru care a marcat 143 de goluri.

