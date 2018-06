"Lumea vorbeste doar despre mine si Messi, dar EL poate castiga Balonul de Aur anul acesta!" Cristiano Ronaldo pariaza pe un RIVAL! Pe cine a laudat starul Realului

Cristiano Ronaldo se pregateste de startul Mondialului - Portugalia va avea un prim meci foarte dificil, in fata Spaniei.

Castigator al ultimelor 3 editii ale UEFA Champions League si detinatorul Balonului de Aur din ultimii 2 ani, Cristiano Ronaldo, l-a laudat pe unul dintre jucatorii vazuti cu sanse la castigarea editiei din 2018 a Balonului de Aur, Mohamed Salah.



"Salah a fost una dintre revelatiile acestui an. Sper ca accidentarea de la finala de la Kiev sa nu-l tina in afara Mondialului. Multi oameni considera ca lupta pentru Balonul de Aur este intre Cristiano Ronaldo si Lionel Messi insa exista alti jucatori care au sanse de a intra in cursa. Salah este cu siguranta unul dintre ei" a spus Cristiano Ronaldo, citat de FourFourTwo.

Primul meci al campioanei Europei, Portugalia, va fi in fata Spaniei, una dintre favoritele turneului final din Rusia. Ronaldo considera ca programul nu este deloc usor, insa ramane increzator in calificarea Portugaliei in turul urmator.

"O infrangere in prima runda te pune intr-o situatie dificila pentru restul turneului asa ca e important sa incepi bine. Insa cred ca si Spania, si Portugalia vor avansa in turul urmator. Sa castigam Campionatul Mondial ar fi un vis pentru Portugalia dar pentru a reusi asta trebuie sa jucam la fel ca la Euro 2016, ca o echipa unita" a mai spus Ronaldo.