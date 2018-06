Final de poveste? Anuntul momentului in Spania: Real i-a stabilit suma de transfer lui Ronaldo! Cat costa starul "galacticilor"

Cristiano Ronaldo a anuntat ca vrea sa plece de la Real Madrid imediat dupa finala de Champions League castigata la Kiev.

Atat presa spaniola, cat si cea portugheza dau ca sigura despartirea lui Ronaldo de "galactici", insa in birourile de pe "Santiago Bernabeu" criza nu este vizibila. Conducerea Realului nu se teme ca, dupa Zinedine Zidane, echipa l-ar putea pierde si pe Cristiano.

Real Madrid i-a stabilit pretul de transfer lui Cristiano Ronaldo. Potrivit MundoDeportivo, Real cere in schimbul starului sau nu mai putin de UN MILIARD DE EURO, suma care este de altfel si clauza de reziliere a jucatorului. Conform sursei citate, madrilenii nu ar spune nu nici unei oferte mai modeste, insa nu vor lua in calcul nicio propunere mai mica de 250 de milioane de euro. Acesta suma, daca va fi incasata, ar urma sa fie folosita in transferul lui Neymar.

Intre timp, conducerea Realului lucreaza la contractul lui Ronaldo. Florentino Perez vrea sa-i mareasca salariul jucatorului, undeva la 30 de milioane de euro. Ronaldo cere in schimb 40 de milioane de euro ceea ce l-ar transforma in cel mai bine platit fotbalist din lume.