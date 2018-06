Incredibil! Ministrul apararii din Israel a intrat pe Twitter dupa ce Messi a ratat penalty contra Islandei! Ce a scris

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Argentina lui Messi si-a programat inaintea Mondialului un amical in Israel, dar oficialii s-au razgandit in ultima clipa si au anuntat cu 24 de ore inaintea meciului ca nu vor mai face deplasarea. Decizia a venit ca urmare a conflictului interetnic dintre israelieni si palestinieni, care s-a manifestat puternic in ultimele luni in Fasia Gaza.

In aceste conditii, argentinienii au ramas cu un singur meci de pregatire inaintea Mondialului.

Ministrul apararii din Israel, Avigdor Liberman, e sigur ca decizia argentinienilor de a anula amicalul s-a intors acum impotriva lor!

Dupa meciul Argentina 1-1 Islanda, de la Campionatul Mondial, ministrul apararii din Israel a postat pe Twitter.

"Meciul facut de Argentina contra Islandei arata cat de mult inseamna meciul de pregatire ratat impotriva Israelului. Muntele Islanda, o tara mica, cu 350.000 de locuitori, dar cu o echipa uriasa!", a scris Avigdor Liberman.

Leo Messi a ratat un penalty la scorul de 1-1 in meciul cu Islanda.