Unul s-a nascut la stana, unul este violonist si stie sapte limbi straine, iar altul este suedez! Cea mai TARE poveste de la Mondial

Nu toate echipele de la Mondial au fotbalisti de meserie, iar una dintre ele demonstreaza ca jocul cu mingea se imbina foarte bine cu dibacia de a manui arcusul.

Iranul este una dintre echipele care au creat una dintre cele mai mari controverse la Mondialul din Rusia, atunci cand pe afisul oficial al nationalei au aparut numai barbati. Ulterior, bannerul a fost modificat si au fost introduse si femei in fotografie.

O tara cu 80 de milioane de locuitori, in care femeile nu au aceleasi drepturi cu barbatii, a fost unita, dupa cum noteaza presa iraniana, de bucuria fotbalului, dupa ce nationala acestei tari a reusit o victorie cu 1-0 in fata Marocului la meciul de debut la Cupa Mondiala din Rusia.

Selectionerul portughez, Carlos Queiroz, este considerat "vinovat" pentru victoria nationalei Iranului in fata Marocului si pentru ca aceasta echipa a reusit a doua calificare consecutiva la Campionatul Mondial.

Iar Iranul are una dintre cele mai frumoase povesti cand vine vorba despre jucatorii sai.

Portarul iranian, Alireza Beiranvand, care a avut trei interventii decisive in meciul cu Marocul, s-a nascut la o stana, fiind o perioada pastor, in zona de munte a provinciei Lorestan. "Tatalui meu nu ii placea fotbalul. El voia sa muncesc", isi aminteste Beiranvand. Portarul le-a cerut bani unor rude si a plecat, definitiv, la Teheran. In autobuzul care-l ducea spre o noua viata, acesta s-a intalnit cu patronul unui club local de fotbal, care a acceptat ca Beiranvand sa mearga sa se antreneze cu echipa lui in schimbul a 50 de euro. Asa a inceput aventura portarului iranian in lumea fotbalului.

Ashkan Dejagah, centralul lui Nottingham Forest din ianuarie 2018, se mandreste cu relatia de prietenie cu Kevin Prince Boateng. Totodata, Dejagah este patronul unui restaurant in Wilmersdorf, Berlin. Are tatuate numele oraselor Berlin si Teheran pe bratele sale, pentru ca, spune el, "nu trebuie sa uitam niciodata de unde venim".

Reza Ghoochannejhad este cel care arata ca fotbalul si cantecul de vioara pot merge mana in mana. Legitimat la Heerenven, el stie sa cante la vioara si vorbeste fluent sapte limbi straine: engleza, olandeza, persana, franceza, germana, italiana si portugheza.

De partea cealalta, Sardar Azmoun, sau "Messi al Iranului", asa cum este supranumit, este pasionat de echitatie si iubeste caii. Unul dintre caii sai, Serick, a dat numele unui documentar despre echitatie.

Nu toti jucatorii Iranului sunt nascuti in tara pe care o reprezinta. Saman Ghoddos este nascut in Malmo, Suedia, si a primit cetatenia iraniana abia anul trecut.

Si pentru ca fotbalul este un sport care iti poate aduce accidentari grave, Massoud Shojaei, cunoscut in Spania ca jucator al echipelor Osasuna si Las Palmas, a suferit patru leziuni si a petrecut o perioada mergand in carje. Totusi, asta nu l-a oprit sa revina pe teren si sa ajute nationala tarii sale la Cupa Mondiala din Rusia.

Iranul joaca la Campionatul Mondial din acest an in grupa B, alaturi de Spania, Portugalia si Maroc si, dupa victoria in fata marocanilor, va intalni Spania, miercuri, de la ora 21:00.