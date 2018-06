Cristiano Ronaldo, "vrajit" de un jucator care inca n-a jucat la Campionatul Mondial: "Poate castiga Balonul de Aur!" Pariul starului portughez

Cristiano Ronaldo a avut un start fabulos de Mondial. Starul Realului a scos practic de unul singur remiza Portugaliei cu Spaniei, Ronaldo fiind cel care a marcat toate cele trei goluri ale nationalei sale.

Cristiano Ronaldo a fost impresionat de un jucator care deocamdata nu a debutat la Campionatul Mondial. Ronaldo este de parere ca Mohamed Salah, MVP-ul Egiptului, are sanse importante de a castiga Balonul de Aur.

"Mohamed Salah a fost una dintre revelatiile acestui an. Sper ca accidentarea suferita in finala Ligii Campionilor de la Kiev sa nu-l tina in afara Campionatului Mondial. Multi sunt de parere ca lupta pentru Balonul de Aur este intre Cristiano Ronaldo si Lionel Messi, dar exista si alti jucatori care au sanse de a intra in aceasta cursa. Salah este cu siguranta unul dintre ei", a declarat Cristiano Ronaldo pentru FourFourTwo.

Mohamed Salah nu a jucat in meciul de debut al Egiptul la Campionatul Mondial din Rusia, infrangerea cu Uruguay, scor 0-1, dupa ce a fost accidentat in finala UEFA Champions League de Sergio Ramos.