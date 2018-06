"Am decis sa ramana la echipa a doua". Pe langa Alibec, Dica a mai lasat un jucator acasa. Stelistii au plecat in primul cantonament

FCSB a plecat in primul cantonament al verii, la Brasov, cu un lot de 20 de jucatori. Dintre acestia, 7 sunt juniori. Alti fotbalisti se vor alatura pe parcurs.

Nicolae Dica a luat 20 de jucatori in cantonamentul de la Brasov. El nu l-a luat pe Denis Alibec, dar nici pe tanarul Emil Pacionel, despre care spune ca l-a dezamagit.



"Vom lua cu noi, la Brasov, 7 copii de la juniori, de la Academie. Dintre toti, doar pe Ianis Stoica il cunoasteti. Pe restul, nu! Pe Pacionel, alt fotbalist de la academie, care a debutat pentru noi, nu-l mai iau. L-am mai avut in Turcia, in iarna. El are o tehnica buna, viziune buna, dar nu a facut fata la acel moment si am decis sa mai ramana la echipa a doua. El are probleme fizice, e mai scund, trebuie sa mai creasca", a spus Dica la Digi.

Lotul deplasat de FCSB in cantonament: Pintilii, Morutan, Robert Ion (U19), Vlad, Ovidiu Popescu, Florin Coman, Florin Tanase, Cana (U19), Baciut (U19), Cristi Dumitru (U19), Gaman, Ducan (portar), Daniel Toma (U19), Momcilovic, Planic, Morais, Balgradean, Ianis Stoica, Lucian Filip si Filipe Teixeira

Lipsesc: Balasa, Man, Benzar, Budescu, Nedelcu, Qaka si Gnohere, care mai beneficiaza de cateva zile de vacanta.