CM 2018 | Rusii PLIMBA URSUL! L-au pus sa sufle in vuvuzela si sa faca un gest controversat! VIDEO

De bucurie ca au castigat in deschiderea Cupei Mondiale, rusii au scos un urs la plimbare intr-un jeep decapotabil. Ursul a suflat in vuvuzela si a facut un salut controversat. Fanii Mexicului nu puteau sa rateze momentul si s-au inghesuit sa faca poze si sa filmeze. Imaginile au fost captate de reporterul Goal.com prezent pe strazile din Moscova la Cupa Mondiala.

Parada a avut loc chiar in Moscova, capitala Rusiei, la finalul partidei dintre Rusia si Arabia Saudita, scor 5-0.

Just been sent this, appears to be a bear in a jeep, blowing a vuvuzela (?) and then giving a quenelle salute. And told it's happening somewhere in Moscow. pic.twitter.com/Tg0Hj0taSo