PORTUGALIA - SPANIA, vedeta zilei la Mondial! Ronaldo, atac DIRECT la adversari: "O sa batem Spania!" VIDEO

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Cristiano Ronaldo si Portugalia viseaza la trofeul Cupei Mondiale, dupa ce in urma cu doi ani au produs surpriza in Franta si au castigat EURO 2016.

Acum portughezii au parte de un debut de foc, derby cu Spania in primul meci din grupa B.

Spaniolii au produs deja socul turneului, cand si-au concendiat selectionerul cu o zi inainte de inceperea turneului. Hierro i-a luat locul lui Lopetegui, care a semnat pe ascuns cu Real Madrid in timp ce pregatea nationala Spaniei pentru Mondial.

Ronaldo are multi prieteni in Spania, insa e convins ca va castiga. Cand a ajuns la hotel, Ronaldo l-a recunoscut pe un reporter de la ziarul AS, pe care l-a imbratisat.



"Ce faci omule, esti ok? O sa iti dau o imbratisare. Esti ok? O sa batem Spania maine!", i-a spus Ronaldo spaniolului.



