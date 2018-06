Care era solutia salvatoare pentru Romania la Mondialul din '94. Declaratia socanta a lui Raducioiu

Cu Stelea in locul lui Prunea, in 94, contra Suediei, aveam o sansa mare de calificare.

Raducioiu a facut o declaratie cu care a starnit critici. Acesta spune ca daca Stelea era in poarta in locul lui Prunea in '94, Romania avea o sansa de calificare.

In '94, Raducioiu a dat golurile Romaniei, dar Suedia ne-a eliminat la 11 metri. Belodedici si Petrescu au ratat. Prunea a fost in poarta.

"L-as fi scos pe Florin, daca Iordanescu ar fi avut acea luciditate, l-as fi schimbat pe Florin cu Stelea!", a spus Raducioiu.

"Acuma ma duc la el, Radu asa ai zis, bine...", a fost replica lui Florin Prunea.

Gerenatia de aur pregateste meciul de la Cluj cu Barcelona. Stelea vine cu motorul la antrenamente.