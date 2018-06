Moment istoric! S-a acordat primul cartonas verde din fotbal! La ce meci a avut loc evenimentul si pe ce motiv

In acest weekend, la Londra a avut loc turneul final al nationalelor neafiliate FIFA si a statelor nerecunoscute la nivel international.

Tuvalu, Padania, dar si echipa Tinutului Secuiesc s-au duelat in acest weekend la turneul final CONIFA, al nationalelor neafiliate FIFA si al tarilor nerecunoscute pe plan international.

In meciul dintre Padania si Tuvalu s-a acordat si primul cartonas verde din istorie.

Cartonasul verde in aceasta competitie a insemnat ca jucatorul care l-a primit a trebuit sa iasa de pe teren, dar echipa a putut trimite in locul sau un alt jucator! Practic, acesta are rolul unei eliminari din handbal!

Un jucator care ia cartonasul verde nu este suspendat si poate juca in meciul urmator.

La turneul de la Londra joaca, printre altii, si fratii Fulop, de la Botosani si Sepsi.