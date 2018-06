Lacatus a vrut "fecesebisti" la CSA Steaua, nimeni n-a dorit sa vina: "Cine mai simte ceva pentru actuala Steaua?!"

Marius Lacatus, omul care a construit echipa din Liga a 4-a, ar fi vrut sa aduca jucatori cu experienta la CSA Steaua. Generatia vizata: UEFAntasticii Stelei.

Marius Lacatus spune ca un mare avantaj al Rapidului in lupta pentru promovare a fost faptul ca a avut in lot jucatori cu mare experienta, la cel mai inalt nivel, ca Pancu, Daniel Niculae, Maftei sau Ionut Voicu.

Lacatus ar fi vrut si el in echipa jucatori de acelasi profil. Vizata a fost generatia "UEFAntastica" a Stelei, adica fosti jucatori trecuti de 35 de ani care ar fi devenit cu siguranta lideri in echipa de Liga a 4-a.

Nimeni n-a vrut sa vina.

"Toata lumea spune ca de ce nu am apelat la jucatori cu experienta... Dati-mi un exemplu. Ce jucatori cu experienta ar fi venit sa simta ceva pentru actuala Steaua? Acei jucatori care s-au dus la Rapid simt ceva pentru echipa aia."

"Ne-am gandit si noi in iarna, de unde, ce sa facem sa luam si noi jucatori cu experienta? Si nu am gasit jucatori sa vina sa joace pentru aceasta echipa", a spus Lacatus pentru Telekomsport.

Generatia UEFAntastica - "Fecesebisti, nu stelisti!"



Majoritatea fotbalistilor din generatia care a jucat semifinala Cupei UEFA cu Steaua in 2006 sustin ca adevarata Steaua este cea la care au evoluat si ei, adica echipa patronata de Gigi Becali. Cei mai multi sunt deranjati ca sunt numiti "fecesebisti", si nu "stelisti", de catre cei care sustin proiectul CSA Steaua.

In urma cu un an,intr-o interventie telefonica la Digisport, Florin Talpan i-a transmis lui Dica, prezent in studio, ca el nu a fost mijlocas la adevarata Steaua, ci la FCSB.

"Dar v-ati bucurat in 2006, atunci cand Steaua a eliminat Rapidul si s-a calificat in semifinalele Cupei UEFA, si au iesit atatia oameni sa sarbatoreasca in strada?", a fost intrebarea pe care Dica i-a adresat-o atunci juristului CSA Steaua.

"Da, m-am bucurat...", a fost raspunsul care a incheiat dialogul bizar.