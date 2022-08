Zorya - Universitatea Craiova | Laszlo Balint, deranjat de lipsa de atitudine a jucătorilor. Ce planuri are pentru retur 

Universitatea Craiova a pierdut, la Lublin, 0-1 cu Zorya, la finele unui meci în care elevii lui Laszlo Balint au făcut un meci palid. Cel mai bun jucător al oltenilor a fost portarul David Lazar. Calificarea se joacă joi, pe "Ion Oblemenco".

La finalul partidei, tehnicianul a vorbit despre meciul jucat în Polonia și despre greșelile făcute de elevii săi, explicând și ce ar trebui să îmbunătățească până la partida retur.

"N-am făcut un meci bun, asta e realitatea. Știam că jucăm împotriva unei echipe care pasează bine. Am fost un pic prea temători, iar marea problemă este că nu am avut suficientă personalitate când am avut mingea, greșeli neforțate. Am fost temători, în prima repriză nu am reușit să facem ceea ce ne-am propus, să fim agresivi, să recuperăm mingi departe de poarta noastră. Nu mă așteptam să avem probleme la faze fixe, pentru că avem jucători cu talie.

Plecăm cu gândul că este un scor care se poate întoarce în retur, pe teren propriu. Trebuie să analizăm foarte bine ce putem îndrepta, să fim încrezători. Facem tot posibilul să întoarcem rezultatul și să ne calificăm", a declarat Laszlo Balint la DigiSport.