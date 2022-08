Reacția lui Dumitru Dragomir, după ce a spus inițial că Mirel Rădoi va dezamăgi la Universitatea Craiova

La primul meci pe banca tehnică al lui Mirel Rădoi, oltenii au reușit să treacă peste eșecul din tur, scor 0-1, și au câștigat categoric, 3-0, grație golurilor înscrise de Raul Silva, Ștefan Baiaram și Nicușor Bancu.

Dumitru Dragomir: "Eu n-am avut încredere în Rădoi, dar au făcut bine"

Printre cei care se arătau sceptici la numirea lui Mirel Rădoi la Universitate Craiova se afla și Dumitru Dragomir. După ce oltenii au obținut calificarea, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și-a mai schimbat discursul.

"Eu n-am avut încredere. N-am crezut că e bine să schimbe acum, ci după meciul ăsta, dar au făcut bine. Rădoi a nimerit-o. În afară de asta, atât au alergat împinși de galerie... formidabil! Sunt de felicitat oltenii.

Bancu are o capacitate de efort ieșită din comun, el e fundaș de echipe mari, chiar dacă el nu face faze de apărare bine. Nici nu cred că e jucător în țară care să aibă capacitate de efort a lui. Baiaram e un tânăr de mare viitor și am înțeles că e și copil serios. Să ia titlul nu cred, nu are echipă de titlu. Rapid are echipă de titlu", a spus Dumitru Dragomir, la GSP Live.

Dumitru Dragomir, înainte de meci: "Rădoi nu va reuși"

Înaintea meciului dintre Universitatea Craiova și Zorya, Dumitru Dragomir declara că Mirel Rădoi nu va reuși la formația din Bănie și nici măcar nu se va putea lupta la play-off, având în vedere lotul pe care îl are la dispoziție.

"Mirel Rădoi nu va reuși la Universitatea Craiova, nu va face mare lucru! O să vedeți! Îmi pare rău că trebuie să o spun, pentru că eu sunt unul dintre susținătorii lui.

Îmi place foarte mult ca antrenor, dar acum s-a dus într-un loc unde e foarte greu să aibă rezultate. De ce? Păi nu are echipă! Nu are lot! Să fim serioși…

Cu excepția lui Ivan, Căpățână, care e poate cel mai bun fundaș dreapta din țară acum, și a lui Baiaram, cu restul nu te poți bate nici la play-off! Markovic? E greoi, nu ai ce face cu el", spunea Dragomir, pentru Prosport.