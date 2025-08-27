Universitatea Craiova a obținut o victorie deosebit de importantă în prima manșă disputată în Turcia, scor 2-1. Oltenii sunt pe hârtie favoriți la calificare și așteaptă o atmosferă incendiară pe Stadionul Ion Oblemenco.



Çağdaş Atan, antrenor Bașakșehir: "Atmosfera de la Craiova? Suntem obișnuiți din Turcia"

Çağdaş Atan (45 de ani), antrenorul lui Bașakșehir, este încrezător însă că echipa sa poate întoarce soarta calificării chiar la Craiova și spune că nu se teme de atmosfera din Bănie.



"Am fost dezamăgiți de rezultatul din meciul tur pentru că am avut o prestație slabă, diferită față de cea cu care suntem obișnuiți. Am avut controlul mingii, dar nu am reușit să fim productivi. Acum suntem pregătiți pentru meciul de mâine. Ne dorim să învingem și să ne calificăm.



Suntem obișnuiți cu o astfel de atmosferă. Și la meciul nostru cu Viking a fost o atmosferă impresionantă. În Turcia, echipe precum Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș sau Trabzonspor au de obicei stadioanele pline. Noi suntem echipe care joacă foarte bine în meciurile decisive, iar mâine va fi o finală", a spus Çağdaş Atan, la conferința de presă, potrivit Ajannspor.

Çağdaş Atan: "Rădoi a vrut să apeleze la joc psihologic cu noi"



La conferința de presă de miercuri, Mirel Rădoi a spus, printre altele, că "din punct de vedere financiar, pentru club este un meci foarte important. Avem pierderi uriașe în ultimii 10 ani. Am ajuns la14 milioane de euro. Suntem blocați în această lege a fair-play-ului financiar. Nu cred că putem să spunem că în tabăra adversă este o problemă din punct de vedere financiar, așa că meciul este mai important pentru noi decât pentru ei".



Çağdaş Atan a comentat declarația omologului de la Universitatea Craiova: "Rădoi a vrut să apeleze la joc psihologic cu noi. Meciul este la fel de important pentru noi cum este și pentru ei. Suntem o echipă obișnuită să joace în cupele europene și ne dorim să ajungem în faza principală, dar sunt convins că această calificare ne-o dorim la fel de mult ca Universitatea Craiova. Pe noi nu ne preocupă partea financiară acum. Suntem aici pentru a-i bucura pe oamenii din Turcia. Mai avem un pas de făcut pentru calificare".

