Deși oltenii au câștigat cu 2-1 în Turcia, tehnicianul a avum un discurs surprinzător la conferința de presă, în care a pasat presiunea în tabăra adversă și a încercat să își mobilizeze la maximum jucătorii pentru "finala" de joi.



Partida de pe stadionul "Ion Oblemenco" se va disputa joi, 28 august, de la ora 20:30, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.



"Sper să ne surâdă și norocul"



Rădoi a avertizat că meciul va fi mult mai dificil decât turul și a respins vehement eticheta de favorită pusă echipei sale, lăudând calitatea individuală a fotbaliștilor de la Bașakșehir.



"Este un meci decisiv pentru ambele echipe. Ca să putem să sperăm la calificare va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur. Întâlnim un adversar rănit, dar un adversar mult mai valoros decât noi. Nu va fi o partidă ușoară și nu sunt de acord cu cei care au spus că plecăm favoriți. În majoritatea cazurilor, în momentul în care întâlnești o echipă mai bună e greu să o păcălești de două ori. Sper să ne surâdă și norocul și să ne calificăm", a transmis Mirel Rădoi.



Antrenorul în vârstă de 44 de ani a mărturisit că simte presiunea uriașă a partidei, conștient de importanța financiară și sportivă a calificării.



"Am și emoții, dar și responsabilitate. Am responsabilitatea calificării, responsabilitatea de a lua presiunea de pe umerii jucătorilor, responsabilitatea de a face 30 de mii de fani fericiți și responsabilitatea clubului, care trece printr-o perioadă grea", a adăugat tehnicianul oltenilor.



Returul dintre Universitatea Craiova și Istanbul Bașakșehir va fi arbitrat de o brigadă din Germania, condusă la centru de Daniel Schlager. El va fi ajutat la cele două linii de Sven Waschitzki și Tobias Fritsch, în timp ce în camera VAR se vor afla Robert Schroder şi Katrin Rafalski.

