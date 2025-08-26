Universitatea Craiova a câștigat duelul cu Bașakșehir din play-off-ul Conference League, scor 2-1, în urma golurilor marcate de Alexandru Cicâldău și Carlos Mora pentru olteni, în timp ce pentru formația din Turcia a înscris Festy Ebosele.



Basarab Panduru: „Trebuie să rişte”



Basarab Panduru a vorbit despre felul în care ar trebui să abordeze meciul Universitatea Craiova, având în vedere că oltenii s-au impus la Istanbul.

Fostul jucător e de părere că echipa lui Mirel Rădoi ar trebui să îi lase inițiativa echipei din Turcia.

„Tu trebuie să te bucuri în momentul ăsta de rezultatul pe care îl ai. Nu poţi să joci, trebuie să ai grijă, ai 2-1, poţi să-i prinzi pe contraatac.

Echipa care trebuie să rişte este Bașakșehir, ea trebuie să dea gol. Craiova trebuie să stea liniştită, o să-i prindă pe contraatac, le înscrie gol pe contraatac, ei o să iasă acolo, ei oricum stau pe la centru.”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

Partida Universitatea Craiova - Bașakșehir, din returul play-off-ului de Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

