După meci, Nicolae Dică a declarat că nu-și va da demisia, chiar dacă umilința suferită de FCSB a fost ”răsunătoare”. Valeriu Răchită, fost jucător la Steaua, îl critică pe Dică pentru decizia de a nu pleca de la echipă în acest moment.

Nicolae Dică, desființat: ”Omul ține de scaun, e conștient că n-o să mai găsească de muncă”

„Mă așteptam ca Dică să aibă un pic de onoare, de mândrie, și să-și dea demisia. Dezastrul rămâne, lucrurile vor fi foarte greu reglate din punct de vedere al imaginii și relației cu suporterii. Omul ține de scaun, e conștient că în altă parte n-o să mai găsească de muncă, este un bun executant, dar nu este un bun antrenor.

Dacă ne uităm în urmă, știm că Gigi Becali face echipa și schimbările, dar măcar echipa era antrenată. Era antrenată de Toni Petrea, de Neubert. Gigi putea să aleagă.

Acum nici măcar antrenată nu mai este, este o stare destul de proastă în vestiar. Dică își arogă meritele pe care nu le are, este arogant, jignește... sunt multe lucruri. Cu MM Stoica nu prea am așa o relație, dar văd, citesc... nici MM Stoica nu poate să-l susțină pe Dică, știe exact ce se întâmplă la echipă. Rezultatele sunt consecința a ceea ce se întâmplă zilnic în curtea FCSB-ului.

(...)

Părerea mea e că totul pleacă de la banca tehnică, de la cel care face antrenamentele și cel care stă toată ziua cu jucătorii. Este o stare destul de negativă în cadrul lotului”, a spus Valeriu Răchită, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO ARENA.

VIDEO - Nicolae Dică, desființat în direct de Valeriu Răchită

FCSB este ultima în grupa B din Conference League, după patru etape, cu un singur punct. Clasamentul este condus de West Ham, cu punctaj maxim, urmată de Silkeborg (6p) și Anderlecht (4p).

În următorul meci, FCSB se va întâlni cu UTA Arad pe Arena Națională, duminică, 16 octombrie, de la ora 20:30. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

„Nu m-am gândit să plec. Am trecut prin momente dificile. Am încredere în jucători, sunt alături de ei. În campionat am obținut două victorii și suntem pe drumul cel bun. Nu mă bate gândul să plec”, a spus Nicolae Dică, în exclusivitate la PRO TV.