Kusk, în minutul 12, după o minge pierdută de Cordea, și Klynge, patru minute mai târziu, cu un șut direct din corner, au marcat pentru Silkeborg, iar FCSB nu a reușit să se trezească până la pauză. În partea secundă, danezi au mai marcat de trei ori: Tengstedt, în minutu 63, și dubla lui Jorgensen (68 și 70) au stabilit scorul final: FCSB - Silkeborg 0-5.

Nicolae Dică, după 0-10 cu Silkeborg în două meciuri: "Nu mă bate gândul să plec"

După meci, Nicolae Dică a anunțat că nu se gândește să demisioneze nici după a doua umilință cu Silkeborg și este încrezător că FCSB este pe drumul cel bun în campionat.

Dică spune că s-a văzut din nou o diferență mare între jucătorii care au evoluat constant în Europa și cei mai puțini experimentați care au fost folosiți la duelurile cu Silkeborg și catalogheză drept o umilință ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână.

"E greu să digeri și să dai explicații după un asemenea joc foarte slab. Am pierdut din nou cu același scor ca în tur. Mă așteptam la mai mult de la jucători, așteptam o reacție după tur, dar n-am reușit să facem o parrtidă bună. Cei de la Silkeborg au marcat goluri la primele situații. La 2-0, dacă marcam și noi la acele ocazii, poate aveam o șansă. N-am reușit, apoi au reușit ei să marcheze.

Este o umilință ce s-a întâmplat în aceste două meciuri, n-avem nicio scuză. Sunt foarte dezamăgit. Față de meciul de campionat am schimbat 5 jucători. S-a văzut și în această seară că cei care au intrat nu s-au ridicat la nivelul celor care au jucat în Europa sau în tururile preliminarii.

Sunt dezamăgit când văd pase foarte simple greșite, vă dați seama. Aceștia sunt jucătorii, trebuie să încerc să scot maxim de la ei. Am reușit o calificare în grupe, ceea ce când am venit eu era aproape pierdut. Am încredere în acești jucători. În campionat am arătat că ne-am redresat, am câștigat ultimele două jocuri și sper ca în campionat să obținem în continuare victorii.

Dezastre sunt altele, când moare cineva, când iau case foc, război în Ucraina, nu că s-a pierdut un meci. Din asta trebuie să înveți și să treci peste ele. În fotbal ai șansa la trei zile să-ți revanșa. E clar că nu va fi ușor. Orice înfrângere o diger foarte greu. Îmi doresc să joc în seara asta, cu UTA, să ne luăm revanșa față de toată lumea, dar avem trei zile la dispoziție.

Poate și ceea ce am declarat eu, că acum ne interesează campionatul și lăsăm Europa pe planul doi, au înțeles jucătorii greșit. La meciul cu West Ham am arătat bine, la fel cu Anderlecht, dar după jocurile cu Silkeborg suntem toți dezamăgiți.

Nu m-am gândit să plec. Am trecut prin momente dificile. Am încredere în jucători, sunt alături de ei. În campionat am obținut două victorii și suntem pe drumul cel bun. Nu mă bate gândul să plec.

Îmi pare rău că i-am dezamăgit pe fani. Eu fac un apel, chiar dacă sutn dezamăgiți, să înțeleagă că toată lumea din club e dezamăgită și să fie în continuare alături de echipă. Jucătorii aveau nevoie de ei. Trebuie să fim împreună și la înfrângeri. Fac un apel la unitate, chiar dacă i-am dezamăgit în seara asta.

Așa am decis, să fie schimbat Octavian Popescu la pauză. vreau ca în ultimii 25 de metri să facă diferența, iar în zona aia să ia unu contra unu, să văd că are curaj, nu să întoarcă mingea înapoi", a spus Nicolae Dică, pentru PRO TV.

Nicolae Dică a preluat FCSB pe 26 iulie, când l-a înlocuit pe Toni Petrea. În cele 18 meciuri, a înregistrat șapte victorii, cinci remize și șase înfrângeri, golaverajul fiind 26-32.

Dică a calificat-o pe FCSB în grupele Conference League, după ce a trecut de două adversare în preliminarii și de una în play-off. În grupe, bucureștenii au pierdut contra lui West Ham (1-2), au remizat contra lui Anderlecht (0-0) și au înregistrat două eșecuri drastice contra lui Silkeborg (0-5, de două ori).