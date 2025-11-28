Samsunspor din Super Lig şi Strasbourg din Ligue 1, primele două clasate din grupa unică din Conference League, şi-au asigurat prezenţa în faza următoare a competiţiei.

Ambele echipe sunt neînvinse și au câte 10 puncte, fiind sigure de prezența cel puțin în play-off.

În ultima rundă, Samsunspor a scos un 2-2 pe terenul lui Breidablik (David Ingvarsson 6, Kristofer Kristinsson 72, respectiv Marius Mouandilmadji 20 și 66), în timp ce Strasbourg (foto) s-a impus în duelul tare de pe teren propriu cu Crystal Palace cu 2-1 (Emmanuel Emegha 53, Samir El Mourabet 77, respectiv Tyrick Mitchell 35).

Universitatea Craiova, 95% în play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare



Universitatea Craiova are șanse foarte mari de a se califica în play-off-ul pentru optimile Conference League, după ce a adunat 7 puncte în primele 4 etape din faza principală.

Joi seară, Universitatea Craiova a învins Mainz, o echipă cu victorii pe linie în Conference League, scor 1-0. Succesul a propulsat echipa lui Filipe Coelho pe locul 15 în grupa unică, cu două meciuri rămase de disputat.

Craiova are acum 7 puncte, 3 goluri marcate și 3 primite. În sezonul trecut, locul 24 din Conference League a încheiat cu 7 puncte și golaveraj -3, astfel că există posibilitatea ca oltenii să meargă în play-off-ul pentru optimi chiar și cu eșecuri în ultimele două jocuri, contra celor de la Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și AEK Atena (18 decembrie).

Pe baza simulărilor realizate de statisticienii de la Football Meets Data, care iau în calcul formele echipelor, programul sau valoarea loturilor, Universitatea Craiova este văzută acum cu 95,2% șanse pentru o clasare în primele 24.

Tot Football Meets Data, care anticipează că Universitatea Craiova va încheia pe locul 17 în grupa unică, prezintă cele mai probabile adversare ale oltenilor, la momentul actual, în play-off-ul pentru optimile Conference League:

Jagiellonia (Polonia) - 7,3%

AEK Atena (Grecia) - 6,6%

AZ Alkmaar (Olanda) - 5,9%

Drita (Kosovo) - 5,9%

Lausanne (Elveția) - 5,9%.



Clasamentul din Conference League

