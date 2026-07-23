GALERIE FOTO Gică Hagi și Anghel Iordănescu, două prezențe VIP la FCSB - Auda

Gică Hagi și Anghel Iordănescu, două prezențe VIP la FCSB - Auda Conference League
SPORT.RO
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FCSB - FK Auda, LIVE TEXT - AICI.

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Gica HagiAnghel IordanescuFCSBfk audaConference League
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. Meciul a fost în direct la Pro TV și pe VOYO.

Gică Hagi și Anghel Iordănescu, două prezențe VIP la FCSB - Auda

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Foto: Corespondenți Pro TV

Actualul selecționer al României, Gheorghe Hagi, și fostul selecționer al primei reprezentative, Anghel Iordănescu, au urmărit confruntarea din Ghencea din loja VIP de pe stadionul ”Steaua”.

Astăzi a mai avut loc meciul Alashkert (Armenia) - CFR Cluj, încheiat 1-1, iar în desfășurare este partida dintre ”U” Cluj și Brann de la Sf. Gheorghe (1-0 pentru norvegieni la pauză).

Primul ”11” al lui FCSB la meciul cu FK Auda

FCSB va începe meciul din această seară cu trei titulari care au fost transferați în această vară. Ronny Labonne este fundașul dreapta ales de Marius Baciu, fostul dinamovist Eddy Gnahore apare la închidere, în timp ce Aymen Boutoutaou, sosit în România în urmă cu doar câteva zile, este introdus direct în primul 11, pe poziția de extremă dreapta.

Deși lăudat de Gigi Becali, Ricardo Pădurariu nu mai apare în primul 11 al lui FCSB și la partida cu FK Auda. Pe postul de fundaș stânga este titularizat Risto Radunovic

  • Primul ”11” al lui FCSB la meciul cu FK Auda: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore, Tănase, Cisotti - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu
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