Atmosfera este electrizantă, iar oltenii au intrat pe teren cu gândul de a decide calificarea încă din prima manșă.



Echipa lui Mirel Rădoi luptă pentru un loc în play-off, unde ar urma să întâlnească învingătoarea dintre Viking (Norvegia) și Istanbul Bașakșehir (Turcia).



Câți suporteri sunt prezenți la Universitatea Craiova - Spartak Trnava



Potrivit corespondentului PRO TV aflat la fața locului, 22.664 de spectatori sunt prezenți pe „Ion Oblemenco”, printre care și 139 de fani ai oaspeților din Slovacia.



Spartak Trnava nu este o necunoscută pentru suporterii din România. Slovacii au în lot doi fotbaliști care au trecut recent prin fotbalul românesc: Kristian Kostrna, fost fundaș la Dinamo în 2020, și Denys Taraduda, care a jucat în 2024 la Ceahlăul Piatra Neamț.

Cine este Viking. Nordicii i-au pus probleme lui FCSB în 2022



Fondată în 1899, Viking FK e una dintre cele mai vechi și respectate echipe din Norvegia. Are 8 titluri naționale și 5 Cupe ale Norvegiei în palmares. Stadionul din Stavanger are o capacitate de 16.000 de locuri.



Viking impresionează prin forța grupului, disciplină tactică și jucători crescuți „în curte”, completată de transferuri din spațiul scandinav. Antrenată de Morten Jensen, echipa e lider în Eliteserien după 18 etape, cu 39 de puncte.



Cel mai valoros om din lot este Edvin Austbo, 20 de ani, extremă stângă cotată la 5 milioane de euro. Viking nu e un nume care sperie, dar e un adversar serios, cu experiență europeană. În 2022, FCSB a trecut cu greu de norvegieni în play-off, 4-3 la general.



Revenind la rezultate, formația poreclită "Di mørkeblå (Albaștrii Închiși)", se poate lăuda cu două locuri 2 ('81, '84), dar și de 9 locuri trei obținute în campionat ('55, '68, '71, '78, '94, '96, '00, '01 și '07)



Pe lângă liga Norvegiei, Viking a fost și de 5 ori finalistă a Cupei ('33, '47, '74, '84 și '00)



Cine este Başakşehir, „echipa lui Erdogan”



Dacă Viking e simbolul tradiției, Başakşehir este produsul modern al fotbalului turc.



Înființată în 1990, echipa a explodat în ultimii ani, devenind campioană a Turciei în 2020 și calificându-se constant în competițiile europene.



Este cunoscută drept „echipa lui Erdogan”, fiind sprijinită politic și financiar la cel mai înalt nivel.

Echipa își dispută meciurile pe "Başakşehir Fatih Terim" (17.000 de locuri), pe care au jucat în trecut vedete ca Robinho, Demba Ba sau Mesut Ozil.



Acum, starul echipei este uzbecul Abbosbek Fayzullaev, adus pentru 7,5 milioane € de la CSKA Moscova. Clubul s-a clasat pe locul 5 în sezonul trecut din Superliga Turciei și vrea să revină în grupele europene.



Pe plan continental, turcii au bifat prezențe în Champions League și Europa League, iar în 2020 au ajuns până în sferturi, trecând de echipe grele precum Sporting Lisabona și Copenhaga.



Este demn de menționat faptul că, în sezonul 2022/23, Başakşehir a devenit prima echipă din Turcia care a participat atât la grupele UEFA Champions League, UEFA Europa League, cât și la UEFA Conference League.



În cazul în care oltenii merg mai departe, meciurile din play-off sunt programate pe 21 (deplasare) și 28 august (în Bănie).

