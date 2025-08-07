Partida dintre FCSB și Drita este în direct la Pro TV și pe VOYO și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
FCSB, condusă de Drita după doar 7 minute
Forma de coșmar a campioanei României continuă. În prima manșă cu Drita, kosovarii au avut nevoie de doar 7 minute pentru a deschide scorul. La o centrare lungă expediată în careul lui FCSB, defensiva roș-albastră a fost depășită.
Graovac a încercat să respingă, însă a lovit slab balonul, care a ajuns la Tusha. Acesta a șutat pe jos, însă Graovac a reușit să blocheze șutul. Bosniacul nu a făcut decât să oprească mingea, iar Tusha l-a învins pe Târnovanu la a doua încercare.
Mihai Popescu, aflat și el în careu, nu a reușit să intervină.