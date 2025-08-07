Meciul din prima manșă a turului trei preliminar poate fi urmărit în direct pe PRO TV și VOYO, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu, exclusiv pe VOYO.

Ce au scandat fanii români la FCSB - Drita

Tensiunile dintre fanii români și cei kosovari, apărute la meciul celor două echipe naționale din Nations League, s-au păstrat, iar, la meciul dintre FCSB și Drita, au apărut din nou semne că acestea ar putea ieși din nou la suprafață.

În timpul meciului de pe Arena Națională, probabil și din cauza frustrării cauzate de scor, fanii roș-albaștrilor au început să scandeze ”România, România”, în încercarea de a-I irita pe kosovari. Gestul suporterilor români ar putea inflama spiritele pe Arena Națională și ar putea provoca o reacție nedorită din partea jucătorilor și a staff-ului tehnic al echipei din Kosovo.

La meciul de pe Arena Națională, fanii kosovari nu au făcut deplasarea.

VIDEO Golul marcat de Tusha în minutul 7 în meciul FCSB - Drita

