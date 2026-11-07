Fostul atacant al FCSB a marcat în minutul 89 și și-a dus echipa pe primul loc în campionat

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Ivan Mamut în minutul 89. Fostul jucător din campionatul României a avut mai întâi o execuție acrobatică, respinsă de portarul Reza Arya, dar a urmărit faza și a trimis mingea în plasă la a doua încercare.

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Persija Jakarta a urcat pe prima poziție în clasament

În urma acestui succes, Persija Jakarta a ajuns la 21 de puncte acumulate în nouă etape și a urcat de pe locul al treilea pe prima poziție a clasamentului. Echipa lui Ivan Mamut are în acest moment un avans de un punct față de Dewa United și două puncte peste Madura United, în timp ce Bali United și Persib Bandung, ambele cu câte 16 puncte, urmează să joace duminică.

Ajuns la gruparea indoneziană în septembrie 2026, după despărțirea de NK Varazdin, atacantul în vârstă de 29 de ani a adunat opt apariții și trei goluri în actuala ediție din SuperLeague. În România, croatul cotat la 600.000 de euro a jucat pentru Universitatea Craiova și FCSB în perioada octombrie 2020 - august 2022.