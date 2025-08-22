Reacția UEFA după înfrângerea istorică suferită de CFR Cluj în Suedia, contra lui Hacken

Gustafson (dublă), Andersen , Svanback , Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken. Korenica și Cordea au înscris pentru CFR Cluj.



Tunisianul Amor Layouni a reușit o performanță remarcabilă. A bifat nu mai puțin de cinci assist-uri în această partidă.



Despre eșecul istoric suferit de CFR Cluj a scris și UEFA pe site-ul oficial. Forul european a subliniat recordul stabilit atât de Hacken, cât și de formația din Gruia.



"Echipa suedeză Hacken este pe cale să participe pentru a doua oară în faza principală din Conference League, după ce a mai făcut-o în ediția 2023/204.

A învins CFR Cluj cu 7-2 și a egalat cea mai clară victorie a clubului din istorie în competițiile europene. De asemenea, este cel mai drastic eșec suferit vreodată de echipa din România", a scris UEFA.



CFR Cluj s-a făcut de râs. Malta și San Marino pot avea echipe în faza principală din Conference League

În cadrul aceluiași articol, UEFA a mai scris despre Malta și San Marino, țări care ar putea să facă istorie și să aibă în premieră reprezentante în faza principală din Conference League.

Joi seară, Hamrun Spartans (Malta) a învins RFS (Letonia), scor 1-0, pe teren propriu, în prima manșă din play-off-ul Conference League.



Virtus (San Marino), echipa spulberată de FCSB în sezonul trecut, a ajuns și ea până în play-off-ul Conference League, iar în turul din deplasare contra lui Breidablik (Islanda) a pierdut la limită, scor 1-2. Formația din San Marino păstrează astfel șanse de calificare în faza principală pentru returul de pe teren propriu.

Dan Petrescu și-a anunțat demisia de la CFR Cluj



Ar fi al treilea an la rând pentru CFR Cluj fără o participare în cupele europene, după ce în sezonul precedent a fost eliminată categoric de ciprioții de la Pafos, tot în play-off-ul Conference League. De această dată, ardelenii au avut un traseu bun, având în vedere că au început sezonul european din Europa League, a doua competiție UEFA.



„Am început meciul foarte prost și am primit goluri rapide. Nu cred că ne-am adaptat bine la suprafața de joc. Apoi a fost dificil pentru noi. Häcken a făcut cel mai bun meci al anului și s-a descurcat fantastic în ofensivă.



În același timp, am jucat atât de prost în defensivă. Acum este foarte dificil pentru noi la retur. Îmi pare rău pentru club și pentru toți suporterii. Totul a mers prost. Este prima dată în 25 de ani când am trăit asta ca antrenor. Niciodată nu am mai experimentat să primesc șapte goluri. Este pentru prima dată.



Avem mulți jucători mari accidentați. Am jucat multe meciuri într-un timp scurt, așa că jucătorii erau obosiți astăzi. Häcken merita să câștige. Ofensiv, au fost fantastici. Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat”, a spus Petrescu, la conferința de presă.

