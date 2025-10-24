Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram: "Pesemne nu a știut"

Mirel Rădoi a decis inițial ca Baiaram să fie rezervă contra lui Noah, iar decarul oltenilor nu a primit deloc vestea. Antrenorul a susținut după meci că jucătorul "a lovit ușa", motiv pentru care nu a mai prins nici banca de rezerve și a fost trimis în tribună lângă jucătorii indisponibili.

Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram



Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a negat existența vreunui conflict major între Rădoi și Baiaram, însă a admis că jucătorul nu ar fi avut o reacție tocmai potrivită.



"Sunt situații în viața unui club, sunt decizii ale antrenorului pe care noi le respectăm și le susținem. A fost decizia lui Mirel. Nu cunosc exact resorturile ce au stat în spate pentru că a fost o decizie de moment.



Nu cred că au fost vreodată conflicte verbale între Mirel și vreun jucător. Mirel are o personalitate puternică, orgoliu puternic. Nu există jucători care să comenteze, dar pesemne nu a știut să își manifeste dezamăgirea. Au fost și alții pe bancă: a fost Băluță pe bancă, au fost și alții. De aceea avem și un lot numeros", a spus Rotaru, la Prima Sport.