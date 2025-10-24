Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram: "Pesemne nu a știut"

Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram: Pesemne nu a știut Conference League
Ștefan Baiaram a fost lăsat în afara lotului din motive disciplinare pentru partida Universitatea Craiova - FC Noah 1-1, din Conference League.

Mirel Radoi stefan baiaram Mihai Rotaru Universitatea Craiova FC Noah
Mirel Rădoi a decis inițial ca Baiaram să fie rezervă contra lui Noah, iar decarul oltenilor nu a primit deloc vestea. Antrenorul a susținut după meci că jucătorul "a lovit ușa", motiv pentru care nu a mai prins nici banca de rezerve și a fost trimis în tribună lângă jucătorii indisponibili.

Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a negat existența vreunui conflict major între Rădoi și Baiaram, însă a admis că jucătorul nu ar fi avut o reacție tocmai potrivită.

"Sunt situații în viața unui club, sunt decizii ale antrenorului pe care noi le respectăm și le susținem. A fost decizia lui Mirel. Nu cunosc exact resorturile ce au stat în spate pentru că a fost o decizie de moment.

Nu cred că au fost vreodată conflicte verbale între Mirel și vreun jucător. Mirel are o personalitate puternică, orgoliu puternic. Nu există jucători care să comenteze, dar pesemne nu a știut să își manifeste dezamăgirea. Au fost și alții pe bancă: a fost Băluță pe bancă, au fost și alții. De aceea avem și un lot numeros", a spus Rotaru, la Prima Sport.

Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: ”Când e nervos și trântește uși ce să fac? Aici eu decid”

La flash-interviu, după duelul de pe ”Ion Oblemenco”, Mirel Rădoi a explicat disputa cu fotbalistul Universității Craiova. Antrenorul oltenilor a punctat faptul că nu acceptă un astfel de comportament.

(n.r. despre disputa cu Baiaram) Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa în vestiar nu a acceptat decizia să nu fie titular. A dat în ușă, a fost nervos. Prefer să nu fie introdus deloc decât să ia roșu că e nervos. E treaba lui, nu e problema mea.

Nu i-am comunicat nimic. În momentul în care a avut reacția aia eu nu dau explicații. El trebuie să accepte decizia antrenorului. Lucrurile sunt simple. Eu am anunțat echipa, el a avut reacția și după am spus că nu o să mai facă parte din lot.

(n.r. în viitor vor fi repercusiuni?) Asta depinde el. Și pentru mine, și pentru echipă e un jucător important. Depinde de el dacă acceptă alegerile. Nimeni, cât o să fiu eu la echipă, nu va avea locul de titular garantat. A ieșit cu crampe într-un meci. La vârsta asta?”, a spus Baiaram.

Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
