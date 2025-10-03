Fostul campion cu FCSB a criticat în termeni duri jocul echipei antrenate de Mirel Rădoi, considerând că oltenii au fost complet depășiți de adversarii polonezi.



Rusescu a pus în contrast evoluțiile celor două echipe românești angrenate în cupele europene (FCSB și Universitatea Craiova) și a ajuns la o concluzie dureroasă pentru olteni. În opinia sa, diferența de valoare dintre Rakow și Universitatea Craiova a fost mult mai evidentă decât cea dintre Young Boys și FCSB, în ciuda faptului că ambele formații din Superliga au pierdut cu același scor, 0-2.



"Universitatea Craiova a arătat rău spre foarte rău", a punctat Rusescu, potrivit GSP, continuând cu o listă a lucrurilor care nu le-au ieșit oltenilor: "Nu au reușit să-și impună jocul, n-au reușit să câștige dueluri, să țină de minge, să aibă posesie, să fie periculoși".



Mijlocașii oltenilor, ținta criticilor



Fostul internațional a identificat linia mediană a Craiovei drept principalul punct vulnerabil. El a subliniat că jucătorii cheie din acea zonă nu au avut nicio replică în fața strategiei polonezilor.



"Mijlocașii centrali ai Craiovei au fost inexistenți aseară pe fază ofensivă. Băluță, Crețu și Cicâldău n-au reușit să scape de marcajul adversarilor", a transmis Raul Rusescu, adăugând în final: "O înfrângere bine-venită pentru Universitatea Craiova deoarece au întâlnit un adversar care a știut să contracareze principalele lor arme".



Universitatea Craiova și FCSB se vor confrunta în derby-ul etapei a 12-a din Superliga, duminică, de la ora 20:30.

