Olandezii au plătit nouă milioane de euro pentru a-l transfera pe atacantul român. Transferul a fost oficializat în cursul zilei de marți, iar Man începe o nouă aventură la PSV.



Presa din Țările de Jos scrie că internaționalul român ar putea debuta chiar duminică, 17 august, în etapa a doua din Eredivisie, contra lui Twente.



Evaluat la zece milioane de euro de site-urile de specialitate, românul de 26 de ani este abia pe locul nouă în topul celor mai bine cotați jucători din lotul campioanei Olandei.



Topul celor mai bine cotați jucători de la PSV:



1. Ismael Saibari (24 de ani, mijlocaș) - 27 de milioane de euro

2. Joey Veerman (26 de ani, mijlocaș) - 25 de milioane de euro

3. Jerdy Schouten (28 de ani, mijlocaș) - 22 de milioane de euro

4. Ryan Flamingo (22 de ani, fundaș central) - 20 de milioane de euro

5. Sergino Dest (24 de ani, fundaș dreapta) - 16 milioane de euro

6. Ricardo Pepi (22 de ani, atacant) - 16 milioane de euro

7. Mauro Junior (26 de ani, fundaș stânga) - 12 milioane de euro

8. Guus Til (27 de ani, mijlocaș) - 12 milioane de euro

9. Dennis Man (27 de ani, extremă dreapta) - 10 milioane de euro

10. Kiliann Sildillia (23 de ani, fundaș dreapta) - 10 milioane de euro



Prima reacție a lui Dennis Man după ce a semnat cu PSV



Peter Bosz îl vede în flancul drept, acolo unde îi are și pe Perisic, Van Bommel, Driouech și Bajraktarevic. Man va purta tricoul cu numărul 27.



„Când agentul meu m-a sunat și mi-a spus că PSV mă vrea, am zis imediat: ‘Hai să mergem!’ E un club unde orice fotbalist ambițios vrea să joace. Are o istorie mare și luptă pentru trofee în fiecare sezon. Și eu vreau asta”, a declarat Man, citat de presa olandeză.

