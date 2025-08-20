FOTO Universitatea Craiova a ajuns la Istanbul! Meci dificil pentru elevii lui Mirel Rădoi

Universitatea Craiova a ajuns la Istanbul! Meci dificil pentru elevii lui Mirel Rădoi Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova a trecut de Spartak Trnava în dublă manșă în al treilea tur preliminar UEFA Conference League.

TAGS:
Universitatea CraiovaIstanbul BasaksehirConference League
Din articol

Echipa pregătită de Mirel Rădoi a învins-o acasă, pe ”Ion Oblemenco”, pe Spartak Trnava cu 3-0. În returul disputat în Slovacia, pe ”City Arena”, oltenii au pierdut cu 4-3, dar și-au asigurat calificarea în următoarea fază a competiției cu un total de 6-4 la general.

Universitatea Craiova a ajuns la Istanbul! Meci dificil pentru elevii lui Mirel Rădoi

  • 534175811 1157722463052501 8736375716149305205 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Craiova Facebook

În play-off-ul pentru Conference League, Universitatea Craiova o va întâlni pe Istanbuk Bașakhșehir, echipă care a terminat pe locul cinci în clasament stagiunea precedentă, cu 54 de puncte obținute după 36 de etape.

Primul duel dintre cele două va avea loc pe ”Bașakșehir Fatih Terim Stadium” din Istanbul joi saeră, de la ora 20:45. Returul a fost programat o săptămână mai târziu, de la 20:30, pe ”Ion Oblemenco”.

În acest sezon din cupele europene, Bașakșehir a trecut de Cherno More în al doilea tur preliminar Conference League cu 5-0 la general și de Viking, în al treilea tur preliminar, cu 4-2 la general.

”Joi luptăm împreună pe Stadionul Başakşehir Fatih Terim. Prețul unui bilet în Peluza Științei (Sectorul “E”) este de 4 EURO. 

Foarte important: tichetele vor putea fi achiziționate exclusiv fizic, dintr-un punct de întâlnire al tuturor suporterilor. Locul de adunare va fi în apropierea arenei, urmând ca în scurt timp să vă oferim coordonatele exacte. 

Conform normelor de securitate din Turcia, accesul suporterilor noștri în arenă se va face în mod colectiv, NU individual. Mai exact, ne vom deplasa împreună din punctul de întâlnire către poarta de acces a stadionului”, a scris Craiova pe Facebook.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
UTA Arad și-a anunțat noul transfer: &rdquo;Acordul se &icirc;ntinde p&acirc;nă la finalul sezonului&rdquo;
UTA Arad și-a anunțat noul transfer: ”Acordul se întinde până la finalul sezonului”
ULTIMELE STIRI
Andrei Nicolescu, &icirc;ntrebat direct despre fuziunea cu CS Dinamo: &rdquo;E o procedură complicată&rdquo;
Andrei Nicolescu, întrebat direct despre fuziunea cu CS Dinamo: ”E o procedură complicată”
Adrian Ilie, mesaj direct pentru noul atacant al FCSB: Trebuie să demonstreze!
Adrian Ilie, mesaj direct pentru noul atacant al FCSB: "Trebuie să demonstreze!"
Robert Badea s-a calificat &icirc;n finala probei de 200 m mixt la Otopeni!
Robert Badea s-a calificat în finala probei de 200 m mixt la Otopeni!
FCSB a plecat &icirc;n Scoția pentru meciul cu Aberdeen (joi, ora 21:45, LIVE pe VOYO)
FCSB a plecat în Scoția pentru meciul cu Aberdeen (joi, ora 21:45, LIVE pe VOYO)
Anunțul momentului făcut de Pep Guardiola! Răm&acirc;ne la City sau ia o pauză? Spaniolul a pus capăt speculațiilor
Anunțul momentului făcut de Pep Guardiola! Rămâne la City sau ia o pauză? Spaniolul a pus capăt speculațiilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Tecău a demisionat: culisele plecării sale din cauza unor fete egoiste

Tecău a demisionat: culisele plecării sale din cauza unor fete egoiste

Tragedie &icirc;n fotbal! Fost internațional, găsit mort &icirc;n casă: avea doar 40 de ani

Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă: avea doar 40 de ani

&Icirc;nainte de transferul lui Louis Munteanu, CFR Cluj &rdquo;v&acirc;nează&rdquo; o lovitură de 5.600.000&euro;

Înainte de transferul lui Louis Munteanu, CFR Cluj ”vânează” o lovitură de 5.600.000€

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: &rdquo;Este evident!&rdquo;

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: ”Este evident!”

CITESTE SI
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

stirileprotv Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!