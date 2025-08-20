Universitatea Craiova a ajuns la Istanbul! Meci dificil pentru elevii lui Mirel Rădoi

Echipa pregătită de Mirel Rădoi a învins-o acasă, pe ”Ion Oblemenco”, pe Spartak Trnava cu 3-0. În returul disputat în Slovacia, pe ”City Arena”, oltenii au pierdut cu 4-3, dar și-au asigurat calificarea în următoarea fază a competiției cu un total de 6-4 la general.

Foto: Craiova Facebook

În play-off-ul pentru Conference League, Universitatea Craiova o va întâlni pe Istanbuk Bașakhșehir, echipă care a terminat pe locul cinci în clasament stagiunea precedentă, cu 54 de puncte obținute după 36 de etape.



Primul duel dintre cele două va avea loc pe ”Bașakșehir Fatih Terim Stadium” din Istanbul joi saeră, de la ora 20:45. Returul a fost programat o săptămână mai târziu, de la 20:30, pe ”Ion Oblemenco”.



În acest sezon din cupele europene, Bașakșehir a trecut de Cherno More în al doilea tur preliminar Conference League cu 5-0 la general și de Viking, în al treilea tur preliminar, cu 4-2 la general.



”Joi luptăm împreună pe Stadionul Başakşehir Fatih Terim. Prețul unui bilet în Peluza Științei (Sectorul “E”) este de 4 EURO.



Foarte important: tichetele vor putea fi achiziționate exclusiv fizic, dintr-un punct de întâlnire al tuturor suporterilor. Locul de adunare va fi în apropierea arenei, urmând ca în scurt timp să vă oferim coordonatele exacte.



Conform normelor de securitate din Turcia, accesul suporterilor noștri în arenă se va face în mod colectiv, NU individual. Mai exact, ne vom deplasa împreună din punctul de întâlnire către poarta de acces a stadionului”, a scris Craiova pe Facebook.

