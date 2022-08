Obiectivul Universității Craiova, evitat și în acest an. Cum a reacționat Mirel Rădoi după eliminarea din Conference League

Craiova a remizat (1-1) în primul meci din dubla manșă cu Beer Sheva și a ajuns la loviturile de departajare în returul din Israel. Cu toate acestea, elevii lui Mirel Rădoi nu au reușit să se impună și au fost trimiși acasă.

Antrenorul Universității Craiova a vorbit după meci și a evidențiat faptul că oltenii se vor axa pe campionat după eliminare. Calificarea în Conference League era cel mai de preț lucru pe care conducerea clubului îl dorea la Craiova.

Rădoi: „Aceste momente ne întăresc ca echipă”

„Partida a decurs așa cum ne-am așteptat, diferit față de meciul tur. O primă repriză foarte bună făcută de Beer Sheva. Ne-a fost teamă să avem o circulație a balonului foarte bună și am preferat să jucăm mingi lungi, ceea ce nu ne caracterizează, pentru că avem jucători tehnici foarte buni. Dar, trebuie să ținem cont și de presiunea făcută de Beer Sheva care au fost agresivi și au stat foarte sus.

În repriza a doua, am echilibrat balanța, și prin posesie și ocazii de gol. S-a văzut în continuare că avem probleme la finalizare, ne creăm ocazii, dar nu reușim să le fructificăm. După aceea, am reușit să deschidem scorul. Din păcate nu am fost foarte lucizi să putem menține avantajul. Am ajuns în prelungiri și penalty-uri unde este o loterie... Echipa mai experimentată și jucătorii care își pot păstra emoțiile și tăriile vor câștiga mereu așa.

Pe noi, aceste momente ne întăresc ca echipă, pentru că în momentele grele se arată caracterele puternice. Și, ca să putem juca din nou în această competiție trebuie să ne întoarcem în campionatul nostru și să luăm meci de meci. Felicitări lui Beer Sheva, sper să aibă noroc în grupe. Nu mă simt bine și să o fac, dar trebuie respectați staff-ul, jucătorii și suporterii. Așa că urăm clubului baftă pe mai departe.”, a declarat Mirel Rădoi după meci.