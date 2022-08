Unicul gol al meciului a fost marcat de Lovro Cvek, în minutul 90. Croatul a reușit o execuție spectaculoasă și a calificat-o pe CFR Cluj într-o nouă grupă europeană.

Dan Petrescu, deranjat de un suporter la CFR Cluj - Maribor

Imediat după ultimul fluier, Dan Petrescu a fost surprins de camerele TV bucurându-se și făcându-i semne unei persoane din tribună să tacă, iar la conferința de presă a explicat că era vorba de un suporter care l-a criticat tot meciul.

"Da, era un idiot acolo. Și i-am zis să tacă din gura. Zicea că trebuie să joace nu știu cine. Tot meciul mi-a dat indicații. Și nu l-am mai suportat, sincer. Vine la fiecare meci, eu cred că e pus de cineva.



În primul meu an la CFR aveam nu știu câți puși să strige împotriva mea. Nici cu muncă și rezultate nu îi cucerești pe toți, asta e problema. Și după 10 ani voi fi contestat, asta este recunoașterea. Eu îmi văd de meseria mea. Dar nu am rezistat, sincer. Tot îmi zicea pe cine să bag și pe cine să scot. Nu am putut să mă concentrez pe final", a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu: "Mă bucur pentru FCSB și îmi pare rău pentru Craiova"

Dan Petrescu a felicitat-o și pe FCSB pentru calificare, însă s-a arătat dezamăgit de eșecul Universității Craiova de la loviturile de departajare.

"Eu cred că victoria e meritată. Nu țin minte nicio ocazie a lor. Jefte a avut două mari, Yeboah a dat bară. Victorie meritată. Normal că eram cu gândul la prelungiri. Cât puteam să mai avem ghinioane? Am văzut că și Craiova acum... antrenorul nu e bun acum că au ratat penalty-uri. Așa am fost și eu cu Pyunik.

N-avem nicio înfrângere în Europa. Avem trei victorii, cinci egaluri. Îi felicit pe băieți, bravo lor! Patru ani la rând au mers pe grupe. Nu cred că mai urmează vreo echipă care să reușească așa. Mă bucur pentru FCSB, îmi pare rău pentru Craiova. Era bine pentru fotbalul românesc să avem trei echipe pentru că ar fi crescut cota fotbalului românesc și a jucătorilor. Poate două echipe sunt prea puține, cred că merita și Craiova.

Vreau să felicit jucătorii mei, au făcut un meci excelent, s-au dăruit. Noi am jucat doar cu campioane, chiar dacă din Belarus și din Slovenia. Acum ne obligă să facem ceva puncte în grupe și să fim atenți la meciul următor, duminică, pentru că vine o echipă foarte bună aici", a mai spus Petrescu.