Ce umilință pentru Coman! Florinel, într-o situație demnă de compasiune în Qatar

Ce umilință pentru Coman! Florinel, într-o situație demnă de compasiune în Qatar Stranieri
Amir Kiarash
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Al-Gharafa e în colaps, iar pe fondul rezultatelor catastrofale din acest sezon, primii criticați sunt antrenorul Pedro Martins și stranierii din lotul său. Printre care și fostul golgheter al FCSB-ului.

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La ce coșmar fotbalistic trăiește, în această perioadă, e clar că Florinel Coman (28 de ani) mai are o singură satisfacție, la Al-Gharafa: salariul foarte mare care îi intră pe card, de aproximativ 170,000 de euro pe lună.

Excluzând acest câștig financiar, la care Florinel cu greu mai poate ajunge după încheierea contractului său actual, șederea la Al-Gharafa a reprezentat un capitol de care Coman nu-și va aminti cu plăcere, peste ani. Pentru că realizările sale strict fotbalistice, în Qatar, au fost aproape inexistente. Iar prăbușirea echipei, la care contribuie acum prin prestațiile sale slabe, a transformat Al-Gharafa în „sacul de box“ al criticilor!

Coman și colegii săi, îndemnați să nu joace în Liga Campionilor!

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Dintr-o formație care a început acest sezon cu gânduri mari, fiind considerată o pretendentă la titlu, dar și una dintre cele trei reprezentante ale Qatarului în Champions League, Al-Gharafa a ajuns acum o deziluzie. Echipa are 3 victorii în 13 meciuri, iar în Liga Campionilor ocupă locul 16 din 16 cu zero puncte și un golaveraj dezastruos: 3-11!

După ultima partidă din Champions League, pierdută acasă cu 0-5 cu Al-Qadsiah (Arabia Saudită), presa din Qatar a „sfâșiat“, pur și simplu, Al-Gharafa! Iar principalii vinovați sunt considerați antrenorul Pedro Martins și jucătorii săi străini din lot, opt la număr, printre care și Florinel Coman.

Pe fondul prăbușirii echipei, în Champions League, analistul Emad Al-Sayegh a lansat un atac dur asupra celor de la Al-Gharafa, în cadrul intervenției sale, la Al-Arabiya.

„Sincer, Al-Gharafa face fotbalul din Qatar de rușine! La ce rezultate a avut până acum, echipa ar fi dat dovadă de decență, dacă și-ar fi anunțat retragerea din Champions League, înainte de startul fazei grupelor. Pur și simplu, era mai bine pentru fotbalul din Qatar, dacă Al-Gharafa și-ar fi cerut scuze și ar fi anunțat că n-are nivelul necesar pentru această competiție. Pentru că, într-adevăr, echipa e foarte departe de ce se joacă în Champions League. Antrenorul Pedro Martins e depășit de situație, iar jucătorii străini din lot sunt foarte slabi“, a spus analistul din Qatar.

Coman poate semna cu următoarea sa echipă. Gratis!

În acest peisaj dezolant pentru Al-Gharafa, în mod cert, Florinel Coman numără lunile până la plecarea din Qatar. Contractul său expiră în vara anului viitor. Ceea ce înseamnă că, de la 1 ianuarie, când va intra în ultimele șase luni de contract, Coman poate semna cu viitoarea sa formație, fără ca Al-Gharafa să aibă vreo pretenție financiară.

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