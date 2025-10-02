Echipa lui Mirel Rădoi a pierdut la Sosnowiec, 0-2 cu Rakow Czestochowa, după o repriză secundă în care oltenii au rămas în inferioritate numerică.



Pienko (’47) și Repka (’80) au marcat pentru polonezi, iar momentul decisiv a fost eliminarea lui Vladimir Screciu, în minutul 53, după un fault dur asupra lui Brunes.



Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: „Îl vor costa viitoarele transferuri!” + ce a spus despre FCSB - Young Boys



La finalul partidei, Mirel Rădoi a criticat lipsa de experiență a echipei, dar și greșeala lui Screciu, despre care a spus că îi poate afecta cariera pe termen lung.



„Experiența pe care nu o avem în aceste meciuri, în această competiție, cred că și-a spus cuvântul în seara asta. Ne-a lipsit puțin curaj, dar, până la urmă, experiența pe care nu o avem a fost decisivă în seara asta.



Nu a fost foarte diferit față de ce am făcut în trecut, dar am avut o viteză în scădere față de ce am realizat în Liga 1. Pe lângă asta, meciurile internaționale sunt mai rapide, adversarul e mult mai rapid, s-a văzut și diferența fizică. În minutul 71, Amorim a avut crampe, iar în minutul 93 făcea pressing. Aici se vede și o chestiune la care mai avem de lucrat, legată de mentalitate. Nu doar la Craiova, ci în tot fotbalul românesc.



Noi, în seara asta, în unele momente ne-am arătat limitele, mai ales în prima repriză, când am avut mingi pierdute fără un pressing agresiv. Nu suntem obișnuiți, în meciurile din Liga 1, să facă asta, să te expună. Noi avem, în fiecare săptămână, 120 de minute doar de inițiere. Noi facem, ne cunoaștem calitățile, dar lucrurile astea lipsesc. Nu vreau să pară că dau vina pe faptul că nivelul campionatului intern e mult sub cel al Poloniei, dar lucrurile astea contează.



Chiar și așa, pentru o primă repriză, am avut doar o ocazie. Am discutat să avem mult mai mult curaj decât în prima repriză, dar am arătat, în unele momente, puțină panică. Înțeleg că suntem oarecum noi în această competiție, dar dacă vorbim că vrem mai mult în această competiție, avem nevoie de mai mult curaj. Au încercat, nu spun că nu, dar am părut puțin panicați în unele momente.



Asta e, e o competiție nouă pentru noi și, probabil, atât eu, cât și ei, avem multe de învățat în această seară.



(n.r. - despre eliminarea lui Screciu) Pentru că nu voiam să facem o singură schimbare, de asta am așteptat. Pentru mine, chiar dacă a durat ceva mai mult la VAR, a fost clar că nu poți să faci astfel de lucruri. Îmi pare rău pentru el, îl vor costa viitoarele transferuri. În cel mai rău caz, pui o mână în față, nicidecum să-l iei în brațe. Se vedea clar că, în momentul în care jucătorul prelua mingea să dea cu exteriorul, era evident unde voia să trimită. Întârziere... nu mai putem spune că e lipsă de experiență la el, e deja jucător de echipă națională.



Dacă s-ar fi întâmplat la alt jucător, probabil nu aș fi avut alte reproșuri. El este un jucător la care țin, joacă pe poziția pe care am jucat-o și eu.



Nu, am vorbit în general în vestiar că e deja al doilea meci în competiții diferite în care jucăm în 10. Le-am spus că nu vreau să devină o obișnuință să antrenez superioritate sau inferioritate. Ba dimpotrivă.



(n.r. - despre FCSB) E păcat pentru fotbalul românesc că niciuna dintre echipe nu a reușit să aducă puncte. Vorbesc doar despre echipa din seara asta, nu vreau să vorbesc despre partida care urmează.



Lipsa de experiență... nu am cum să cataloghez într-un singur cuvânt”, a spus Mirel Rădoi, la finalul partidei.



Pentru Universitatea Craiova urmează un duel tare în Superligă cu campioana FCSB. Cele două formații se vor duela la București duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.



După meciul cu formația lui Charalambous urmează un duel acasă cu Unirea Slobozia (18 octombrie), iar după se va întoarce în Conference League pentru partida cu armenii de la Noah, în Bănie (23 octombrie).

