Mesajul războinic al lui Laurențiu Reghecampf înaintea returului cu Rapid Viena. Neftci Baku, la un pas de play-off

Neftci Baku, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, a învins Rapid Viena, scor 2-1, în prima manșă din turul trei preliminar al Conference League.

Laurențiu Reghecampf este astfel aproape de o nouă surpriză. În turul doi, Neftci Baku a pierdut meciul tur cu Aris Limassol, din deplasare, scor 0-2, dar a învins cu 3-0 în retur și s-a calificat. Acum, Rapid Viena era cotată cu prima șansă la calificare de bookmakeri, însă azerii au dat calculele peste cap.

Declarațiile lui Laurențiu Reghecampf înaintea returlui cu Rapid Viena

"Am câștigat primul meci. Am venit aici să câștigăm. Știm că este un meci dificil, pentru că 'Rapid' este un oponent foarte puternic. Sunt sigur că se vor pregăti și vor fi mult mai serioși ca în prima partidă, deoarece joacă pe teren propriu. Totuși, suntem pregătiți și nu am venit aici să menținem scorul de la Baku.

Avem suficientă experiență și putere. Vrem să câștigăm. Am analizat greșelile pe care le-am făcut la meciul anterior. Dacă le lăsăm timp celor de la Rapid, atunci vom avea probleme", a spus tehnicianul român la conferința de presă.

Dacă va elimina Rapid Viena, Neftci Baku se va califica în play-off-ul Conference League, unde va întâlni câștigătoarea din partida Vaduz (Liechtenstein) - Konyaspor (Turcia).